Un colegio del Real de Gandia implantará un método finlandés para prevenir el acoso escolar

El colegio privado Las Colinas, ubicado en el Real de Gandia, implantará el curso que viene un método pionero para prevenir el acoso escolar en el que involucrará a toda la comunidad educativa. Se trata del método KiVa, un programa desarrollado por el Ministerio de Educación de Finlandia y avalado por rigurosos estudios científicos a nivel internacional, según informaron fuentes del centro.

El programa, según las mismas fuentes, "ha demostrado que reduce drásticamente el acoso escolar y mejora el rendimiento académico". Será de los pocos centros educativos valencianos en sumarse a este método centrado en la prevención, que también implica una inversión considerable por parte del centro.

Actualmente el colegio está en la fase formar a los docentes y a todo su equipo. Esta preparación combina una sólida base teórica con dinámicas prácticas para dotar a los profesionales de herramientas eficaces de prevención e intervención en las aulas.

El método KiVa (abreviatura de Kiusaamista Vastaan, que significa "contra el acoso escolar" y cuyo significado coloquial, en finés, significa "agradable", "amable" o "chulo") destaca por su enfoque integral. A diferencia de otras metodologías, no solo se centra en la víctima y el acosador, sino que influye directamente en el comportamiento de los observadores, eliminando el refuerzo social que suele buscar el agresor.

El programa se estructura en tres fases clave. En primer lugar la prevención, con la concienciación en el aula sobre el acoso y sus consecuencias. Ante cualquier indicio de conflicto se interviene de manera rápida y protocolizada mediante entrevistas con las partes implicadas, y se hace un seguimiento para asegurar la resolución definitiva.

“La formación que estamos realizando nos dota de una sistematización ejecutiva rápida y eficaz. Queremos que nuestros alumnos dejen de ser observadores silenciosos y se conviertan en agentes activos del bienestar común, aprendiendo a resolver los conflictos a través del diálogo, la asertividad y la empatía”, explica Laura Cloquell, coordinadora de convivencia del Colegio Las Colinas.

De hecho, el papel de "niño observador" es fundamental dentro del método KiVa, al detectar casos entre sus compañeros. En el colegio señalan que han tenido alumnos que han llegado de otros centros por haber sufrido acoso y estar aislados por el grupo, pero finalmente allí han podido tener un ambiente escolar saludable. También son conscientes de que hoy en día, con las redes sociales, el acoso se extiende más allá de las aulas, pero no se desentienden de esta parte, al contrario.

Cloquell señala que la adopción de este programa "no parte de cero, sino que viene a respaldar y potenciar la línea pedagógica que el colegio ha defendido desde sus inicios". El método, según sus promotores, reduce las situaciones de tensión en el aula y genera una mayor motivación en el alumnado.

La directora pedagógica, Rosma Yagüe, apunta que "estamos integrando formalmente este prestigioso programa a nuestra propia esencia, aportando una estructura y unas formas de actuación que enriquecen y potencian lo que siempre hemos sido: un colegio ocupado y preocupado por la felicidad de sus alumnos”.

A partir del próximo curso el alumnado trabajará los contenidos de KiVa dentro del plan de acción tutorial. A través de un gran abanico de dinámicas adaptadas a cada etapa evolutiva y edad, se reforzarán conceptos como la comunicación sana, la resolución pacífica de conflictos y la capacidad de llegar a acuerdos.