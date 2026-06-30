La Diputación invierte 1,6 millones en la mejora de espacios públicos y zonas verdes y deportivas de la Safor

La Diputación de València ha aprobado nueve proyectos presentados por ocho municipios de la Safor en el último decreto del Pla Obert, el gran programa inversor de la corporación con 350 millones de euros para la legislatura. En total, 1.653.000 euros de los 34,4 millones que tiene asignados la comarca en el programa coordinado por la vicepresidenta Natàlia Enguix. La rehabilitación de un almacén municipal para el pabellón sociodeportivo de l’Alqueria de la Comtessa es la actuación con mayor aportación provincial, con 553.000 euros.

Destacan igualmente otros proyectos como la renovación de la escuela de música de Miramar (434.000 euros); la renovación de las redes de saneamiento y pluviales en suelo urbano industrial de Xeresa (195.000 euros); y la creación de zonas verdes en el Paseo Bolognetta de Palma de Gandia, que también adquirirá un solar para construir el futuro centro social que albergará la escuela infantil y el aula para mayores.

Además, el decreto de junio del Pla Obert incluye la mejora de la accesibilidad de la calle Caseta de Beniflà; la renovación de juegos infantiles y pavimentos en distintos parques de Tavernes de la Valldigna; suministro eléctrico en el mirador del Parque del Ullal de Guardamar de la Safor; y la renovación de equipos informáticos en el Real de Gandia.

Más de 100 millones para 2026

La Diputación da luz verde a un nuevo decreto del Pla Obert con 12 millones de euros que financiarán 62 proyectos presentados por 47 ayuntamientos de 11 comarcas. El plan cuatrienal coordinado por la vicepresidenta Natàlia Enguix suma 1.183 proyectos aprobados con una inversión global de 184 millones de euros.

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El gran programa inversor de la Diputación, con 350 millones para ayuntamientos y mancomunidades, entra en su fase definitiva con el objetivo de que los pueblos y ciudades “aprovechen hasta el último euro para mejorar sus infraestructuras y servicios”, señala Natàlia Enguix. Coincide con la diputada de Cooperación el presidente, Vicent Mompó, quien muestra su satisfacción por “los cientos de obras que tienen en marcha los pueblos y ciudades de la provincia con fondos provinciales”.