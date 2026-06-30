Francesc Torralba: "El verdadero poder nace cuando se hace el salto de lo individual a lo colectivo"
El filósofo ofreció el sábado en Oliva una conferencia dentro del ciclo "Conversa amb..." que organiza la Concejalía de Cultura
El filósofo Francesc Torralba, asesor de la última encíclica del papa León XIV, habló en Oliva sobre la esperanza y el compromiso personal como punto de partida, y añadió que "el verdadero poder nace cuando se hace el salto de lo individual a lo colectivo, con un verdadero y real compromiso conjunto”.
Torralba protagonizó una conferencia el sábado en el Centre Polivalent, dentro del ciclo "Conversa amb...", que organiza la Concejalía de Cultura. Dijo que algunos están “engañando, haciendo trampa, corrompiendo. Y eso lo vemos reiteradamente. Algunos son juzgados, pero otros se escapan o se han escapado”. Así pues la sensación es “de ser un estúpido. Yo hago lo que hay que hacer y el otro, que no hace lo que tiene que hacer, resulta que lo gana todo”.
El tema central, desde su punto de vista, es que “la maldad es muy llamativa y atrae mucho. La bondad es muy discreta y muy subterránea”.
El concejal de Hacienda, Joan Mata, se declaró admirador de Torralba: "Gracias Francesc por tu humanidad, humildad y simpatía. Los grandes 'homenots' sois sencillos y generosos”, le dijo. También hizo la introducción la concejala de Cultura, Tere Tur, organizadora del evento que coordinó Àngels Gregori.
Por su parte, la alcaldesa, Yolanda Pastor, presente en el acto, reconoció que hay personas que ayudan a mirar la vida con una profundidad diferente “En un tiempo marcado por la inmediatez, necesitamos espacios para escuchar, para el silencio y la reflexión serena. Necesitamos recordar que el progreso no sólo es auténtico cuando camina de la mano de la dignidad y de la humanidad”. Por eso fue una oportunidad “para constatar que la cultura y el pensamiento siguen siendo una brújula imprescindible para orientarnos en los tiempos que vivimos”.
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