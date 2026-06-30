Gandia recurre a los tribunales para duplicar la superficie de los chiringuitos de la playa Nord

El Ayuntamiento de Gandia mantiene su desacuerdo con la decisión de la Dirección General de la Costa y el Mar de limitar a 150 metros cuadrados la superficie de los chiringuitos de la playa Nord.

La Junta de Gobierno ya solicitó el pasado mes de marzo al Gobierno central la modificación de la concesión de los quioscos con el objetivo de ampliar su superficie hasta los 300 metros cuadrados. Sin embargo, la resolución estatal ha mantenido el límite actual, una decisión que el consistorio considera insuficientemente justificada y alejada de la realidad y las necesidades de la playa gandiense.

Ante esta situación, y tal y como ha anunciado la portavoz del Gobierno municipal, Balbina Sendra, el ayuntamiento ha acordado, con la abstención de Compromís, llevar el asunto a los tribunales. En concreto, interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para defender la propuesta municipal de ampliación.

Sendra ya defendió en su momento que «la playa de Gandia, por sus dimensiones y características, permite perfectamente esta ampliación», al tiempo que subrayó que la medida supondría una mejora sustancial del servicio, con más accesibilidad, mayor confort y mejores prestaciones, especialmente para las personas con movilidad reducida.

La responsable de Turismo insiste en que la decisión adoptada por la Dirección General de la Costa y el Mar «no está suficientemente motivada y no tiene en cuenta la realidad específica de nuestra playa». Por ello, el consistorio ha reclamado en todo momento que se revise la resolución o, en su defecto, que se dicte una nueva «debidamente justificada y adaptada a las necesidades reales de Gandia».

A finales de 2025, y como avanzó este diario, el portavoz del Partido Popular de Gandia, Víctor Soler, dio a conocer la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica, organismo responsable de la gestión del uso público de las playas, que rechazaba la ampliación solicitada por el Gobierno local.

Esta negativa afecta al proyecto anunciado hace más de cuatro años para sustituir los actuales establecimientos situados en la costa por una decena de nuevos chiringuitos de cerca de 300 metros cuadrados, construidos con materiales y diseños sostenibles y concebidos para ofrecer una experiencia más exclusiva y confortable a los usuarios sin perder el contacto con la arena.

De este modo, los futuros chiringuitos, cuya apertura está prevista a partir de 2027, mantendrán finalmente la superficie máxima de 150 metros cuadrados establecida en la normativa vigente, salvo que prospere el recurso presentado por el ayuntamiento ante la Audiencia Nacional.

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Otros chiringuitos

Gandia no sería la única ciudad que tendría chiringuitos de playa de 300 metros cuadrados, ya que los quioscos de la costa de Xeraco cuentan con estas dimensiones. Sin embargo, en este caso, Transición Ecológica recordaba que allí están abiertos solo durante los meses del verano, por lo que se desmontan a partir de septiembre, mientras que en la playa Nord de Gandia, la más turística, la autorización es para que puedan operar todos los días del año.