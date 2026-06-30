La gastronomía de Gandia llega a Oporto
La ciudad participa en la jornada profesional organizada por Saborea España en la ciudad portuguesa
Gandia volverá a situar su gastronomía como uno de sus principales atractivos turísticos en el ámbito internacional con su participación, el próximo 1 de julio, en la jornada profesional organizada por Saborea España en la ciudad portuguesa de Oporto. El evento reunirá a una selección de destinos gastronómicos españoles y a cerca de medio centenar de profesionales del sector turístico y de la comunicación de Portugal, entre agencias de viajes, turoperadores, periodistas e influencers especializados.
La cita se celebrará en el espacio WOW Porto, con el apoyo de la Oficina Española de Turismo en Lisboa com el objetivo de reforzar la presencia de los destinos de Saborea España en uno de los mercados emisores más importantes para el turismo nacional y, así, poner en valor la gastronomía como elemento diferenciador y motor de atracción turística.
Durante la jornada, Gandia presentará su propuesta turística y gastronómica junto al resto de destinos participantes y protagonizará un microtaller gastronómico experiencial, en el que los asistentes podrán conocer de primera mano algunos de los productos y sabores más representativos de la ciudad. Además, la programación incluirá un espacio de "networking" y degustaciones que favorecerá el contacto directo entre los destinos y los profesionales portugueses.
La participación en esta acción forma parte de la estrategia de promoción de Gandia para consolidar su posicionamiento como un destino en el que la gastronomía constituye una experiencia turística de primer nivel, vinculada al producto local, la tradición culinaria y la calidad de la oferta hostelera.
Con esta presencia en Oporto, Gandia mantiene su proyección en el mercado portugués, un mercado de proximidad con un interés creciente por el turismo gastronómico y de experiencias, al mismo tiempo que fortalece su colaboración con Saborea España para impulsar la visibilidad de la ciudad en acciones promocionales de carácter nacional e internacional.
La asistencia a esta jornada permitirá, además, establecer nuevas oportunidades de colaboración con intermediarios turísticos y medios de comunicación especializados, favoreciendo la generación de nuevas oportunidades para atraer visitantes y continuar posicionando a Gandia como uno de los destinos gastronómicos de referencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- La película rodada en Tavernes de la Valldigna se estrena hoy en la gran pantalla
- Daimús, Guardamar de la Safor, Piles, Xeraco y Miramar registran más viviendas que vecinos censados
- Una histórica papelería del centro de Gandia baja la persiana tras casi un siglo de vida
- Gandia y Tarancón, una relación cimentada en el turismo: 'Parece que los madrileños lo acaparen todo, pero a los de Cuenca también nos gusta mucho esta playa
- La falla Màrtirs de Gandia también anuncia acciones legales y rompe relaciones con la comisión del Grau tras elevar la disputa a los tribunales
- Adiós a las medusas en la playa: Investigadores del campus de Gandia de la UPV desarrollan una boya que las frena sin causarles daño
- El Ayuntamiento de Tavernes asegura que no hay carabelas portuguesas en sus playas
- Gandia fija las normas para la noche de San Juan: hogueras con madera sin clavos y restringidas a la playa Nord