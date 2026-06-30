La gastronomía de Gandia llega a Oporto

Gandia volverá a situar su gastronomía como uno de sus principales atractivos turísticos en el ámbito internacional con su participación, el próximo 1 de julio, en la jornada profesional organizada por Saborea España en la ciudad portuguesa de Oporto. El evento reunirá a una selección de destinos gastronómicos españoles y a cerca de medio centenar de profesionales del sector turístico y de la comunicación de Portugal, entre agencias de viajes, turoperadores, periodistas e influencers especializados.

La cita se celebrará en el espacio WOW Porto, con el apoyo de la Oficina Española de Turismo en Lisboa com el objetivo de reforzar la presencia de los destinos de Saborea España en uno de los mercados emisores más importantes para el turismo nacional y, así, poner en valor la gastronomía como elemento diferenciador y motor de atracción turística.

Durante la jornada, Gandia presentará su propuesta turística y gastronómica junto al resto de destinos participantes y protagonizará un microtaller gastronómico experiencial, en el que los asistentes podrán conocer de primera mano algunos de los productos y sabores más representativos de la ciudad. Además, la programación incluirá un espacio de "networking" y degustaciones que favorecerá el contacto directo entre los destinos y los profesionales portugueses.

La participación en esta acción forma parte de la estrategia de promoción de Gandia para consolidar su posicionamiento como un destino en el que la gastronomía constituye una experiencia turística de primer nivel, vinculada al producto local, la tradición culinaria y la calidad de la oferta hostelera.

Con esta presencia en Oporto, Gandia mantiene su proyección en el mercado portugués, un mercado de proximidad con un interés creciente por el turismo gastronómico y de experiencias, al mismo tiempo que fortalece su colaboración con Saborea España para impulsar la visibilidad de la ciudad en acciones promocionales de carácter nacional e internacional.

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La asistencia a esta jornada permitirá, además, establecer nuevas oportunidades de colaboración con intermediarios turísticos y medios de comunicación especializados, favoreciendo la generación de nuevas oportunidades para atraer visitantes y continuar posicionando a Gandia como uno de los destinos gastronómicos de referencia.