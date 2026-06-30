La hermandad de San Pedro Apóstol de Gandia nombra a Carola Olaso Pérez nueva Camarera
La cofrade, con una larga trayectoria en la hermandad, ha sido elegida por su compromiso y cariño hacia la Semana Santa
La hermandad de San Pedro Apóstol ya conoce a su nueva Camarera para los ejercicios 2027-2028. Con motivo de la festividad de San Pedro Apóstol, que se celebró ayer 29 de junio, y tras reunirse la Junta Directiva, el Hermano Mayor, Toni Camarena, anunció que Carola Olaso Pérez ostentará este cargo.
Con este nombramiento, la hermandad quiere reconocer su trayectoria, su compromiso y el profundo cariño que siempre ha demostrado hacia San Pedro y hacia la Semana Santa. Carola Olaso es cofrade desde muy pequeña. En palabras de la hermandad, "forma parte de aquella generación que vivió los años en los que todavía participaban samaritanas en las procesiones". Añade: "Fue entonces cuando comenzó a procesionar, durante el mandato de Salvador Boix como Hermano Mayor, iniciando un camino de dedicación y fidelidad a la Hermandad que ha mantenido ininterrumpidamente hasta la actualidad".
Definen a Carola como una persona entusiasta, alegre y cercana, "siempre dispuesta a ofrecer una sonrisa y una palabra amable". Entregada a su familia y a todas las personas que forman parte de su vida, destaca por su generosidad, su disponibilidad y su constante vocación de servicio. Su manera de vivir la cofradía y la fe, desde la sencillez, el compromiso y la entrega, la convierten en una persona profundamente apreciada por todos aquellos que tienen la suerte de conocerla.
"Desde la hermandad estamos convencidos de que, junto a su familia, vivirá esta hermosa experiencia con la misma intensidad, ilusión y emoción con las que siempre ha sentido y vivido", recalcan, al tiempo que le desean que "disfrute plenamente de esta etapa tan especial, que sin duda quedará grabada para siempre en la historia y en la vida de la hermandad".
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