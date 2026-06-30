Miramar apuesta por un verano lleno de cultura, deporte y actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento de Miramar ha preparado una completa programación cultural, de deporte y de ocio para los meses de verano con el objetivo de que el vecindario y las personas visitantes puedan disfrutar de la temporada en sus calles y playa. El próximo 1 de julio se dará el pistoletazo de salida a decenas de actividades dirigidas a todos los públicos.

En este sentido, la alcaldesa de Miramar, Pilar Peiró, destaca la apuesta del gobierno local por tener un municipio vivo, especialmente, en verano cuando la población aumenta significativamente. “Desde el Ayuntamiento hemos organizado una programación lúdica y cultural con diversas actividades que van desde talleres, rutas, fiestas, torneos o cine de verano”, añade.

Del mismo modo, se ha vuelto a impulsar la iniciativa “Mañanas en Movimiento”, un programa de zumba y yoga con sesiones gratuitas hasta el 15 de septiembre en un escenario inmejorable como es la playa. Este espacio también acoge cada lunes el mercado semanal, con una amplia oferta de puestos de fruta, verdura, ropa, complementos y otros productos, convirtiéndolos en un punto de encuentro durante todo el verano.

Además, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de las pistas deportivas, que han sido renovadas completamente, tanto en las competiciones de la Semana del Deporte del 13 al 17 de julio con torneos de tenis, "pickleball", fútbol 7, baloncesto, pin pon o natación. Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 8 de julio a las 12.00 h.

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Igualmente, se ha impulsado una nueva edición la Semana Cultural, del 20 al 25 de julio, con actuaciones musicales como de la Unió Musical Milamarina, conciertos, teatro infantil, cine de verano y la popular Nit del Fanalet.