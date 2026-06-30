Oliva prohíbe los conciertos en Duna Market tras las quejas vecinales por el ruido

Los vecinos y vecinas de los sectores 6 y 19 de Oliva, que agrupan a los residentes de las zonas de Terranova y Burguera, han ganado una pequeña batalla contra el ruido.

Si hace unos meses la justicia obligaba al Ayuntamiento de València a retirar la autorización para la celebración de festivales de música y otros grandes eventos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que tuvieron que ser reubicados en otros espacios, ahora, y salvando las distancias, es el Ayuntamiento de Oliva el que ha adoptado una medida similar. Aunque ha autorizado la segunda y última prórroga de Duna Market, no permitirá la celebración de actuaciones musicales en directo.

Cabe recordar que Duna Market, un espacio de más de 4.000 metros cuadrados con una oferta lúdica, gastronómica y artística para todos los públicos, abrió sus puertas a finales de julio de 2022. El evento, impulsado por Oliva Turismo, llegó a reunir hasta 32 conciertos y actuaciones en su primera edición en la playa de Terranova. Con entrada gratuita, el recinto permanece abierto desde las 19.00 horas hasta pasada la medianoche.

Desde aquella primera edición, los vecinos han denunciado de manera reiterada las molestias ocasionadas por los conciertos diarios en una parcela catalogada como suelo dotacional destinado a prestar servicios a la comunidad, como parque, aparcamiento o zona deportiva.

Última prórroga

El consistorio ha aprobado ahora la última prórroga posible del contrato para explotar este espacio recreativo durante los meses de julio y agosto. El contrato original, adjudicado en 2023 por dos temporadas (2023 y 2024), contemplaba además dos prórrogas adicionales para los ejercicios de 2025 y 2026.

No obstante, en esta ocasión, y como principal novedad, se prohíben las actuaciones musicales en directo. Según recoge el informe técnico municipal, la principal queja vecinal se centra en las molestias acústicas derivadas de estos espectáculos. Por ello, el documento insiste en «la no realización de actuaciones musicales en directo» y en «el cumplimiento de los pliegos y de la normativa de aplicación, especialmente la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica».

El decreto, sin embargo, no especifica expresamente si podrá existir música ambiental grabada, aunque sí obliga al estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de ruidos.

El documento, por otra parte, señala que la empresa tuvo que corregir varias deficiencias detectadas en una inspección técnica, por lo que tuvo que presentar la documentación requerida para subsanarlas y, a su vez, recoge que los vecinos o cualquier persona interesada pueden recurrir.

Festival en las instalaciones

Las quejas en torno al uso de esta parcela todavía se agravaron más a finales de 2025, cuando los vecinos descubrieron que la primera edición del festival de música Duna Dorada, que se celebró a finales de mayo, se iba a llevar a cabo en este mismo espacio.

Noticias relacionadas

Los afectados solicitan que, en caso de celebrarse de nuevo el festival, este se traslade a una zona de la costa alejada del núcleo residencial. Concretamente, denunciaban el impacto lumínico y acústico del evento, que les imposibilitó descansar, ya que el escenario, como recoge la asociación, «estaba situado a pocos metros de las viviendas más cercanas, que son la primera residencia de muchos vecinos».