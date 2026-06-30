Oliva rinde homenaje a IL DIVO con un gran espectáculo sinfónico gratuito
El evento, que cuenta con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de la Asociación Artístico Musical de Oliva y el prestigioso grupo lírico-vocal LYBERIC, se celebrará el 4 de julio e incluirá temas emblemáticos del grupo
La Orquesta Sinfónica de la Asociación Artístico Musical de Oliva (AAMO) ofrecerá el próximo sábado 4 de julio, a las 23:00 horas, un gran espectáculo sinfónico en homenaje a IL DIVO, el cuarteto vocal de cantantes de ópera masculinos formado en Inglaterra en 2003, en el Passeig de Gregori Maians, frente al Centro Polivalente. La entrada será libre y gratuita.
El concierto contará con la participación del prestigioso grupo lírico-vocal LYBERIC y estará dirigido por el maestro Miguel Ángel Grau Martínez. La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Oliva.
LYBERIC, integrado por dos tenores y un barítono de amplia trayectoria profesional, se ha consolidado como una de las formaciones de referencia en la fusión de la técnica vocal clásica con estilos modernos como el pop y el rock sinfónico. El grupo ha recorrido gran parte del territorio nacional con espectáculos como Lyberic Epic Symphony y sus reconocidos tributos a IL DIVO.
Durante la velada, y con arreglos especialmente adaptados para orquesta sinfónica, el público podrá disfrutar de algunos de los temas más emblemáticos del célebre cuarteto internacional, entre ellos Regresa a mí, Hasta mi final, Mamá, Caruso y Por ti volaré.
Más allá de la interpretación musical, el espectáculo incluirá momentos de emoción y cercanía, con relatos y experiencias vinculadas a los integrantes de IL DIVO, así como diálogos cuidadosamente elaborados para conectar con el público y enriquecer el homenaje.
La cita promete convertirse en uno de los acontecimientos culturales destacados del verano en Oliva, donde se combinará la música sinfónica, grandes voces y el legado artístico de uno de los grupos líricos más influyentes de las últimas décadas.
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