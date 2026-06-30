Primeras reacciones a la sentencia que absuelve al exalcalde de Gandia un año después de su muerte: el PP exige “disculpas” al PSPV

Las primeras reacciones políticas no se han hecho esperar tras la decisión del Tribunal Supremo de anular la condena de tres años y medio de prisión por el ‘caso Tele7’ al exalcalde de Gandia, Arturo Torró. Se trata de una resolución que llega poco más de un año después de su fallecimiento.

El Partido Popular de Gandia ha celebrado la absolución de Torró en la que era la única causa judicial que quedaba pendiente. Los populares aseguran que “siempre hemos confiado en la inocencia de Arturo Torró” y subrayan que la decisión del Alto Tribunal pone fin “al único procedimiento judicial que seguía abierto y confirma la legalidad de su gestión pública al frente del Ayuntamiento de Gandia”.

Asimismo, el partido lamenta “la persecución personal y política” que, a su juicio, sufrió el exalcalde durante el proceso y defiende que “ninguna persona debería verse sometida a un juicio paralelo ni soportar una condena pública antes de una resolución judicial firme”, ya que, según añaden, “actuar de ese modo debilita el Estado de Derecho y provoca un enorme sufrimiento personal, familiar y social”.

Por ello, el PP exige “disculpas públicas a quienes responsabilizan de iniciar y mantener esa cacería personal y política”. En este sentido, los populares señalan a "la entonces alcaldesa y secretaria general del PSPV-PSOE de Gandia, Diana Morant, que impulsó esta estrategia política; y al actual alcalde y secretario general del PSPV-PSOE de Gandia, José Manuel Prieto, por haberla mantenido hasta el final”.

La formación sostiene que ambos “son responsables de haber contribuido a someter a una persona que hoy ha sido absuelta por el Tribunal Supremo a un auténtico calvario judicial y mediático, con importantes consecuencias personales, familiares y políticas”, y considera que la resolución “obliga, como mínimo, a un ejercicio de responsabilidad y de reparación pública”. El PP reclama, además, que esas disculpas se extiendan a la familia del exalcalde, que, según afirma, “permaneció a su lado durante todo el proceso y sufrió igualmente las consecuencias de una campaña de descrédito cuya única causa pendiente ha quedado definitivamente resuelta con la absolución dictada por el Tribunal Supremo”.

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“Después de tantos años de sufrimiento personal, familiar y político, esta sentencia absolutoria restituye la verdad sobre una causa marcada desde el principio por la inquina política de quienes la iniciaron”, concluye el comunicado.