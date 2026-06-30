El PSPV-PSOE de Gandia anuncia que supervisará posibles actuaciones tras la sentencia que anula la condena de Arturo Torró un año después de su muerte

El PSPV-PSOE de Gandia ha reaccionado al contenido de la sentencia del Tribunal Supremo relativa al procedimiento del contrato de comunicación audiovisual tramitado durante la etapa del gobierno municipal de Arturo Torró. Cabe recordar que el fallo anula la condena de tres años y medio de prisión por el 'caso Tele7' al exalcalde de Gandia, un año después de su muerte.

Fuentes socialistas han mostrado su respeto a la resolución judicial, aunque sostienen que el pronunciamiento del Alto Tribunal “vuelve a evidenciar la participación directa de Víctor Soler en la gestión de aquel gobierno municipal”. Según indican, Soler desempeñó responsabilidades como concejal y presidente de ICG, además de figurar como firmante del pliego de prescripciones técnicas del contrato.

En concreto, la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, alude a su etapa como edil del Ayuntamiento de Gandia y recoge: “La determinación de los requisitos se hicieron constar en el pliego de prescripciones técnicas para la contratación de los servicios de comunicación audiovisual, firmado por D. Víctor Soler Beneyto, concejal del Ayuntamiento de Gandia, presidente de ICG y fechado el 19 de octubre de 2011”. No obstante, el fallo judicial no le atribuye ninguna responsabilidad.

Los socialistas recuerdan que aquel ejecutivo municipal, presidido por Arturo Torró, ya fue objeto de condenas y pronunciamientos judiciales previos por distintas actuaciones de su gestión, por lo que consideran que la sentencia ahora conocida “vuelve a poner negro sobre blanco el papel desempeñado por quienes integraban ese gobierno”.

En este sentido, el PSPV-PSOE de Gandia rechaza los intentos de desvinculación política de Víctor Soler respecto a aquella etapa, al, en sus palabras, "considerar que los hechos acreditados en sede judicial confirman su participación en decisiones relevantes del expediente administrativo analizado".

La formación socialista sostiene que “la responsabilidad política no se diluye ni se reescribe con el paso del tiempo” y añaden que "los documentos y resoluciones judiciales vuelven a situar a cada responsable en su papel dentro de aquel gobierno municipal".

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Por último, los socialistas señalan que, tras el análisis de la sentencia, mantendrán el seguimiento de las posibles actuaciones que puedan derivarse del procedimiento en defensa del interés público y del patrimonio municipal.