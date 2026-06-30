Recepción en el Ayuntamiento de Oliva a las nuevas falleras mayores y sus cortes de honor

Las falleras mayores de Oliva para 2027 Alba Cabrera y la niña Tania Gisbert, y sus respectivas cortes de honor, fueron recibidas el sábado en el ayuntamiento en el transcurso de un acto que se celebró en el salón de plenos.

Cabe recordar que se trata de un ejercicio histórico en el que las Fallas de Oliva escriben una nueva página en su relato con la incorporación, por primera vez, de la figura de la fallera mayor infantil a la fiesta, lo que hace que sea una celebración todavía más participativa y representativa. Esta era una petición desde hacía años de muchos falleros de Oliva que creen que el futuro de la fiesta pasa por relanzar a los más jóvenes.

Recepción en el salón de plenos. / Levante-EMV

La alcaldesa, Yolanda Pastor, acompañada por el edil de Fiestas, Álvaro Sánchez, y el presidente de la Federació de Falles, Santiago García, presidieron el acto. Pastor señaló que "llevarán el nombre de Oliva con el orgullo, la sencillez y la estima que caracteriza a nuestras fallas, y que este año os regalará momentos inolvidables que guardaréis para siempre en vuestro corazón".

Las falleras con los ediles. / Levante-EMV

Al acto acudieron representantes de los grupos políticos municipales y las dos falleras mayores recibieron sendos detalles florales y diplomas con su nombramiento oficial como recuerdo de la jornada.