Ròtova da el primer paso para rescatar el castillo del Borró tras décadas de abandono

Ròtova podría dar un paso decisivo hacia la recuperación y conservación del castillo de Borró, situado en la Penya de Borró, después de décadas de deterioro provocadas ante la ausencia de intervenciones y actuaciones. El ayuntamiento ha iniciado recientemente la redacción del Plan Director de esta fortaleza de origen musulmán, datada entre los siglos X y XI, según se recoge en la documentación histórica existente.

Este plan constituye la principal herramienta de planificación para cualquier actuación sobre un Bien de Interés Cultural, ya que permitirá profundizar en el conocimiento histórico, arqueológico y arquitectónico del monumento y, a su vez, establecer una hoja de ruta para su conservación, investigación, restauración y puesta en valor.

El consistorio destaca la importancia estratégica de este instrumento, que precede a cualquier intervención material. Concretamente, el Plan Director contempla un análisis integral del conjunto a través de estudios históricos, arqueológicos, arquitectónicos y constructivos que permitan comprender la evolución del castillo, sus características y sus necesidades de conservación.

El castillo de Borró, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

La redacción del documento cuenta con el respaldo económico de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, dentro de la convocatoria de ayudas destinadas a la elaboración de planes directores de bienes integrantes del patrimonio cultural valenciano. La subvención concedida asciende a 19.829,48 euros, a los que se suma una aportación municipal de 4.958 euros.

En esta misma línea de apoyo al patrimonio histórico de la comarca, la convocatoria también incluye una subvención para la elaboración del plan de restauración del castillo de Vilella, en Almiserà, con una ayuda de 15.000 euros. Se trata igualmente de una fortaleza medieval que presenta un avanzado estado de deterioro.

Prioridades de actuación

El Plan Director del castillo de Borró permitirá establecer las prioridades de actuación, programar las intervenciones por fases, calcular las inversiones necesarias y definir posibles usos futuros compatibles con la conservación y protección del monumento. Además, sentará las bases para la gestión integral del enclave y favorecerá su investigación y difusión entre la ciudadanía.

El ayuntamiento insiste en la necesidad de impulsar este documento para garantizar la salvaguarda de una fortaleza que formó parte del sistema defensivo medieval de la Safor y que todavía conserva importantes vestigios de su estructura original, como lienzos de muralla, torres, un aljibe y otras construcciones defensivas. Sin embargo, la ausencia de actuaciones durante décadas ha provocado un notable deterioro que hace imprescindible planificar su recuperación.

La elaboración del Plan Director permitirá documentar exhaustivamente el conjunto patrimonial, estudiar su evolución histórica y analizar su estado de conservación actual para definir las medidas necesarias que garanticen su estabilidad estructural y su futura rehabilitación. Por otra parte, establecerá criterios de intervención que aseguren la compatibilidad entre la protección del bien y su posible aprovechamiento cultural y turístico.

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El alcalde de Ròtova y concejal de Patrimonio, Jordi Puig, ha explicado que "los trabajos centrales ya se han puesto en marcha con una primera visita de prospección y reconocimiento sobre el terreno, que servirá como base para los estudios posteriores y para la elaboración del documento definitivo". El primer edil ha subrayado la importancia de esta iniciativa para preservar uno de los elementos patrimoniales más relevantes del municipio y avanzar en su recuperación.