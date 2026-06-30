Tavernes de la Valldigna celebra el Orgullo: La VI Festa de la Diversitat revindicará los derechos LGTBIQ+

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna organiza los próximos 3 y 4 de julio la sexta edición de la Festa de la Diversitat. "Una cita consolidada que convertirá la ciudad en un espacio de convivencia, respeto, cultura y reivindicación, con una programación pensada para celebrar la diversidad y continuar avanzando en la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+", según informaron fuentes municipales.

Las actividades de este año vuelven a convertir el municipio en un espacio abierto e inclusivo. La programación empezará viernes 3 de julio a las 21.30 horas en La Mordidita Beach Club con una cena y noche de bingo con Alexiathenight y Boydah.

El sábado 4 de julio, en la calle del Canal, tendrá lugar la lectura del manifiesto, uno de los actos centrales de la programación. La alcaldesa, Lara Romero, David Sanjuán y representantes del Colectivo LGTBI Safor-Valldigna (CLGS) serán los encargados de dar voz a un texto que reivindicará la igualdad, la diversidad y la libertad de todas las personas, recordando que el Orgullo "continúa siendo una jornada de memoria, de lucha y de defensa de los derechos humanos".

Después, a partir de las 23 horas, también en la calle del Canal, será el turno del espectáculo Cabaré del Tiempo, con las actuaciones de Xenon Spain, Emilio Roden, Yeray y Jess Acrobat, en una propuesta que combinará música, humor y entretenimiento. La noche concluirá con la actuación de la cantante Rosa López a las 00.30 horas.

La alcaldesa y concejala de Diversidad, Lara Romero, señala que “el Orgullo es mucho más que una celebración. Es memoria, es dignidad y es el resultado de muchas décadas de lucha por unos derechos que nunca podemos dar por garantizados. Las instituciones tenemos la responsabilidad de continuar avanzando porque todas las personas puedan vivir con libertad, seguridad y orgullo, sin temor a ser quien son”.

Además, Romero remarca que “queremos una ciudad donde nadie tenga que renunciar a su identidad o a su orientación sexual para sentirse aceptado. Todavía hay personas que piensan que tienen que marcharse de su pueblo para poder vivir con normalidad. Esa realidad nos obliga a continuar impulsando políticas públicas, espacios seguros y acciones de sensibilización que fomentan la convivencia, el respeto y la igualdad”.

“Los derechos no avanzan solos. Avanzan gracias al compromiso de muchas personas y entidades que han trabajado durante años para que hoy podamos vivir en una sociedad más libre. Desde el ayuntamiento continuaremos a su lado, defendiendo una ciudad donde todas las personas se sienten respetadas, seguras y orgullosas de vivir”, concluyó la alcaldesa.

Lara Romero también ha querido poner en valor el trabajo desarrollado por el Colectivo LGTBI de la Safor-Valldigna (CLGS), "con quien el Ayuntamiento colabora estrechamente desde hace años para hacer de Tavernes un referente en la defensa de los derechos y la diversidad".