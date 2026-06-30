“Los valores también se juegan fuera de la pantalla", campaña del Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard

El Ayuntamiento de Bellreguard acogió el pasado sábado una nueva edición de la audiencia pública del Consell de Xiquetes i Xiquets, "una jornada que convirtió la infancia en la gran protagonista y que sirvió para poner en valor su papel activo en la construcción de un municipio más participativo, inclusivo y comprometido", según informaron fuentes municipales. De hecho, Bellreguard tiene el sello Ciudad Amiga de la Infancia, que otorga Unicef.

Durante el acto los miembros presentaron al alcalde, Àlex Ruiz, la campaña de concienciación que han desarrollado a lo largo del curso, centrada en la promoción de valores como la empatía, el respeto, la solidaridad, la convivencia y la corresponsabilidad.

Bajo el lema “Los valores también se juegan fuera de la pantalla”, la campaña utiliza un lenguaje próximo y actual para recordar que los valores que nos ayudan a convivir mejor también forman parte del día a día, más allá de las pantallas y de las redes sociales. Se trata de un mensaje creado por los mismos niños, pero dirigido al conjunto de la ciudadanía, con el objetivo de fomentar una sociedad más amable, respetuosa e inclusiva.

Además de presentar esta iniciativa, trasladaron al alcalde diferentes propuestas e ideas para continuar mejorando Bellreguard, ejerciendo así su derecho a participar activamente en la vida del municipio y a contribuir en la toma de decisiones que afectan su entorno.

El alcalde les felicitó por su implicación, la creatividad y el compromiso que han demostrado durante todo el curso, así como agradecer la tarea de todas las personas que hacen posible este proyecto de participación infantil.

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Por su parte, la regidora de Infancia, Adolescencia y Juventud, Neus Burguera, destacó que este foro "es un espacio donde la participación infantil se convierte en una realidad. Escuchar sus ideas, darles voz y ver cómo son capaces de impulsar iniciativas con tanto de valor es la mejor manera de construir el Bellreguard del futuro".