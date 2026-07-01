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Los agricultores de Oliva se interesan por el cultivo del aguacate

Un total de 30 personas participaron en el curso sobre el cultivo y la poda de este fruto organizado por la Concejalía de Agricultura

Parte de los asistentes al curso.

Parte de los asistentes al curso.

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Miquel Font

Oliva

Un total de 30 personas participaron en Oliva en el curso sobre el cultivo y la poda del aguacate organizado por la Concejalía de Agricultura, que encabeza Enrique Parra, e impartido por AVA-ASAJA.

La formación se desarrolló los días 18 y 19 de junio y tuvo una duración total de 10 horas. La primera jornada, de carácter teórico, tuvo lugar en el IES Gregori Maians, y tuvo como ponente a Daniel Álvarez, director técnico de Agroap. La segunda sesión práctica estuvo impartida por el técnico de la Estación Experimental de Carcaixent de la Conselleria de Agricultura Javier Furió.

Durante el curso las personas asistentes pudieron profundizar en las técnicas de cultivo, mantenimiento, variedades y poda del aguacate, así como conocer diferentes estrategias para mejorar la producción y la rentabilidad.

Esta acción formativa se enmarca dentro del Pla Estratégico de la PEC de España 2023-2027, desarrollado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la colaboración de la Generalitat y la cofinanciación de la Unión Europea.

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El concejal de Agricultura de Oliva, Enrique Parra, se mostró satisfecho por la gran acogida que ha tenido, "así que continuaremos trabajando para llevar a Oliva formaciones gratuitas para nuestros agricultores".

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