Una avería en la infraestructura entre Gandia y Xeraco provoca retrasos en la línea C1 de Cercanías
Los técnicos trabajan para solucionar la incidencia
El presidente del PP en la provincia de Valencia presenta mañana una campaña en Gandia para denunciar la situación que sufren los usuarios
Los usuarios de la línea C1 de Cercanías, tanto en dirección a Gandia como a València Nord, han sufrido esta mañana retrasos en el servicio ferroviario. Según ha informado Renfe a través de sus canales oficiales, una avería en la infraestructura entre Gandia y Xeraco está provocando demoras en ambos sentidos de circulación, así como detenciones de los trenes en las proximidades de ambas estaciones.
La compañía ha comunicado la incidencia alrededor de las 7:30 horas y ha señalado que los técnicos trabajan para restablecer la normalidad en el servicio lo antes posible.
Precisamente, el presidente del Partido Popular de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, y el portavoz del PP en Gandia, Víctor Soler, junto con alcaldes y portavoces municipales afectados por esta línea, presentarán este jueves, 2 de julio, la campaña provincial "La espera infinita". La iniciativa pretende denunciar el deterioro del servicio de Cercanías y reclamar al Gobierno de España las inversiones necesarias para garantizar una red ferroviaria fiable, moderna y adaptada a las necesidades de los valencianos.
Según han explicado desde el PP, la campaña nace “para dar voz a los miles de usuarios que cada día sufren retrasos, cancelaciones, incidencias e incertidumbre en sus desplazamientos, una situación que afecta a su calidad de vida, a su acceso al trabajo, a los estudios y a múltiples oportunidades”.
Durante el acto se presentarán las diferentes acciones que integran la iniciativa, entre ellas una recogida de firmas, una campaña de sensibilización en redes sociales y la presentación de mociones en los ayuntamientos de la provincia para reclamar más inversiones, una mejor planificación ferroviaria y un servicio de Cercanías que responda a las necesidades reales de la ciudadanía.
Veinte incidencias semanales
Como ya informó este diario, la línea que conecta Gandia, Xeraco y Tavernes de la Valldigna registra una media de veinte incidencias semanales. Los retrasos habituales oscilan entre los 15 y los 26 minutos.
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