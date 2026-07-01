Una avería en la infraestructura entre Gandia y Xeraco provoca retrasos en la línea C1 de Cercanías

Los usuarios de la línea C1 de Cercanías, tanto en dirección a Gandia como a València Nord, han sufrido esta mañana retrasos en el servicio ferroviario. Según ha informado Renfe a través de sus canales oficiales, una avería en la infraestructura entre Gandia y Xeraco está provocando demoras en ambos sentidos de circulación, así como detenciones de los trenes en las proximidades de ambas estaciones.

La compañía ha comunicado la incidencia alrededor de las 7:30 horas y ha señalado que los técnicos trabajan para restablecer la normalidad en el servicio lo antes posible.

Precisamente, el presidente del Partido Popular de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, y el portavoz del PP en Gandia, Víctor Soler, junto con alcaldes y portavoces municipales afectados por esta línea, presentarán este jueves, 2 de julio, la campaña provincial "La espera infinita". La iniciativa pretende denunciar el deterioro del servicio de Cercanías y reclamar al Gobierno de España las inversiones necesarias para garantizar una red ferroviaria fiable, moderna y adaptada a las necesidades de los valencianos.

Según han explicado desde el PP, la campaña nace “para dar voz a los miles de usuarios que cada día sufren retrasos, cancelaciones, incidencias e incertidumbre en sus desplazamientos, una situación que afecta a su calidad de vida, a su acceso al trabajo, a los estudios y a múltiples oportunidades”.

Durante el acto se presentarán las diferentes acciones que integran la iniciativa, entre ellas una recogida de firmas, una campaña de sensibilización en redes sociales y la presentación de mociones en los ayuntamientos de la provincia para reclamar más inversiones, una mejor planificación ferroviaria y un servicio de Cercanías que responda a las necesidades reales de la ciudadanía.

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Veinte incidencias semanales

Como ya informó este diario, la línea que conecta Gandia, Xeraco y Tavernes de la Valldigna registra una media de veinte incidencias semanales. Los retrasos habituales oscilan entre los 15 y los 26 minutos.