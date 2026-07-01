El CEIP Sant Marc de Beniarjó convierte el huerto escolar en un espacio de educación ambiental

El CEIP Sant Marc de Beniarjó ha desarrollado, por tercer curso consecutivo, su proyecto de educación ambiental, una iniciativa promovida con fondos municipales del Ayuntamiento de Beniarjó que ha permitido acercar el alumnado, desde Infantil hasta sexto de Primaria, a los valores de la sostenibilidad y el respeto por el medio natural a través del aprendizaje práctico.

Durante el curso, según informaron fuentes municipales, se han llevado a cabo nueve sesiones, distribuidas en un total de 18 jornadas, porque todo el alumnado pudiera participar en las diferentes actividades programadas.

Una parte fundamental del proyecto ha girado alrededor del huerto escolar, convertido en un espacio vivo de aprendizaje donde los niños y las niñas han cultivado una gran variedad de productos de temporada, como por ejemplo lechugas, cebollas, ajos, fresas, acelgas, brócolis, coliflores, tomates, pepinos, calabacines, berenjenas, maíz o girasoles.

A través de estas experiencias el alumnado ha conocido el proceso de compostaje, la importancia de los insectos en la agricultura, los beneficios del consumo de productos de temporada y el valor de las plantas silvestres y las fibras naturales, como el esparto. Al mismo tiempo, han descubierto el esfuerzo que comporta el cultivo de los alimentos y la importancia de una alimentación saludable.

El proyecto también ha incorporado actividades de jardinería con la creación de dos nuevas jardineras al recinto escolar. Esta actuación ha servido para dar a conocer especies autóctonas como la murta o el tomillo, hierbas que podrán utilizar para hacer las aceitunas en salmuera de los olivos del patio. También han conocido otras especies adaptadas al clima mediterráneo como el jazmín. Así mismo, han aprendido a hacer un uso responsable del agua y a usar los recursos naturales para conservar mejor la humedad del suelo.

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El Ayuntamiento de Beniarjó apoya económicamente a este proyecto del CEIP Sant Marc desde hace ya tres años porque, además de promover conocimientos ambientales del alumnado, esta iniciativa contribuye al desarrollo de competencias personales y sociales que les servirán en cualquier ámbito de su vida como el trabajo en equipo, la toma de decisiones compartida, la paciencia, la capacidad de observación y la sensibilidad hacia los seres vivos.