Estuve en Gandia y me acordé de ti: de la camiseta de Cocoloco al "socarrat" del Palau Ducal, los 'souvenirs' más codiciados

¿Cuáles son los "souvenirs" más buscados de Gandia? La mayoría de las tiendas de regalos están situadas en el Grau de Gandia, entre la avenida de la Pau y la calle Mare de Déu Blanqueta, aunque también las hay a lo largo del paseo marítimo Neptú.

En todas ellas coinciden en que lo más vendido con el nombre de Gandia, verano tras verano, son los objetos más baratos, pequeños y manejables, como los imanes para neveras y los llaveros, que se pueden encontrar por 1,50 o 2 euros. También hay bolsos desde 7 euros, monederos que rondan los tres euros, gorras y tazas.

La mayoría de compradores son turistas españoles, acorde con el perfil mayoritario de visitantes del destino. Por edades, "los jóvenes compran gorras y vasos de chupitos, los mayores imanes", explica Claudia, encargada de Kamiña Gandia, una tienda de "souvenirs" situada en el paseo marítimo.

Regalos en una tienda de la playa gandiense. / J.C.

Cabe matizar que muchos de estos productos están fabricados en serie, y lo mismo podrían servir para Gandia, que para Peñíscola o para Benidorm, cambiándole el nombre de la ciudad.

Hay de todo, sobre todo relacionados con el mar y el aire libre: maquetas de barcos, "boomerangs", abanicos, pequeñas tablas de surf... También hay algunas camisetas o toallas con el nombre de Gandia, pero en tiendas es difícil encontrarlas.

La camiseta de Cocoloco, un clásico

Lo que sigue funcionando son los productos de Cocoloco. La antigua discoteca se reconvirtió en otra sala, que sigue abierta detrás del hotel Gandia Palace. Su "merchandising" se puede conseguir en su web oficial, pero también en tiendas de regalos como Carolina, en la avenida de la Pau, en el Grau de Gandia. Allí tienen un "corner" con una gran variedad; camisetas, sudaderas, gorras, mochilas, bañadores, accesorios, toallas, algún peluche...

Los principales compradores son, en su mayoría, personas jóvenes de fuera de Gandia; madrileños, manchegos... "La imagen del establecimiento está mucho más valorada por los turistas que por los locales, quizá porque los de aquí ya estamos acostumbrados, o porque nos resulta más fácil tener este tipo de prendas", añade David, el encargado de la tienda.

"Corner" de productos de Cocoloco en la tienda Carolina. / J.C.

La camiseta de Cocoloco es la más codiciada. La básica está en tres colores; negro, fucsia y blanco. También hay tallas para niños, desde los 3 o 4 años. "Muchos padres que hoy tienen 40 o 50 años y que fueron a la discoteca la compran para sus hijos por pura nostalgia, o abuelos que las compran para los nietos", cuenta David. Lo "vintage" sigue triunfando, aunque a estas alturas aquellas fiestas de Cocoloco que acababan al amanecer en primera línea de playa ya son historia.

En cuanto a los precios, en tienda la camiseta son 14 euros, una gorra puede salir por 9,90 euros, y una toalla, 24 euros. David también destaca el protagonismo y el cariño que le dan en su tienda a los productos exclusivos de Cocoloco, no sólo con el espacio interior, sino también sacándolos al escaparate de su establecimiento.

Otra opción es comprar figuritas del Tio de la Porra, el personaje que abre las fiestas de octubre, y que se venden en algunas tiendas de artesanía fallera, aunque la marca en sí está registrada por el Ayuntamiento de Gandia.

Productos del ayuntamiento

Si se quiere algo más exclusivo el Ayuntamiento de Gandia también tiene su propia línea de productos oficiales. Hay toallas, camisetas (con motivos como el Palau Ducal, la playa, el marjal o las naranjas), pareos, "totebags" y una fragancia propia, con notas de romero y naranja y fondo de pólvora y azahar, presentada en mikado o en ambientador.

Productos oficiales del Ayuntamiento de Gandia. / J.C.

Palau Ducal

La tienda del Palau Ducal de Gandia ofrece varios productos propios. Aunque lo más vendido son, una vez más, los imanes (3,5 euros), aquí se puede encontrar un "souvenir" genuino, con referencias a la historia, al arte y al patrimonio de la ciudad: una cerámica o "socarrat" con el doble escudo papal, como los originales que hay en el interior del palacio. Los hay en tres tamaños, el mediano, de 15x15 cm, vale 22 euros.

Adrià, informador del Palau Ducal de Gandia, sostiene un "socarrat". / J.C.

También hay postales en varios formatos, algunas apaisadas con una vista panorámica, lápices (1 euro) y bolis (2 euros), y la guía con un recorrido por el monumento. En textiles tienen una "totebag" exclusiva con la imagen de la capilla neogótica, y las camisetas del ayuntamiento.

"Entre los compradores despiertan mucha curiosidad las cerámicas, que gustan a todos, pero especialmente a los extranjeros; los mayores se llevan más las postales y la guía, y los jóvenes, las camisetas y la "totebag", comenta Adrià, informador del Palau Ducal.