Éxito de la XX Matinal Motera de Oliva

Cientos de personas participaron el pasado domingo en la XX Matinal Motera de Oliva en el Parc de l’Estació, organizada por la Associació de Motos Clàssiques d’Oliva que preside Paco Oltra “Soqueta” con el apoyo del departamento de Comercio de Oliva, y en el marco de la Fira i Festes.

Un año más cientos de motoristas llegados desde diversos puntos de la Comunitat Valenciana pudieron disfrutar de una jornada de confraternización y de las actividades organizadas para el evento que arrancaron con el almuerzo popular con barbacoa a cargo del Grupo Bar Valencia y el reparto de las camisetas a los participantes. Además hubo sorteo de regalos ofrecidos por diferentes firmas patrocinadoras y una exposición de motos clásicas cedidas por componentes de varias asociaciones de la comarca de la Safor.

Se contó con la animación musical a cargo del grupo olivense Simply Rock Covers con rock tradicional y la colaboración de ACCO en este evento tan especial con buen ambiente motos y fiesta durante toda la mañana.

Vista del Parc de l'Estació. / Levante-EMV

A partir del mediodía tuvo lugar, como es tradicional, una vuelta turística por el término municipal de Oliva con la participación de todas las motos participantes en la matinal motera para que conocieran las bellezas del entorno.

Posteriormente tuvo lugar la tradicional exhibición acrobática de motos en la que participan los grandes pilotos acrobáticos españoles Edu Rodríguez y Emilio Zamora junto al paseo con gran asistencia de público, que quedó impactado por sus fantásticas piruetas con las motocicletas.

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La Matinal Motera de Oliva contó un año más con el apoyo del Departamento Municipal de Comercio del Ayuntamiento de Oliva además de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat y la colaboración de la Associació de Comerciants d’Oliva.