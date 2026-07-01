Finalizan en Oliva las obras de ampliación y mejora del colegio Alfadalí
Los trabajos, dentro del plan Edificant, han supuesto una inversión de 2,3 millones de euros
Ya han finalizado en Oliva las obras ejecutadas en el CEIP Alfadalí dentro del plan Edificant. Con motivo de su recepción por parte del ayuntamiento esta mañana ha tenido lugar una visita al centro, con los responsables del proyecto así como de la empresa constructora, la directora y personal del centro educativo, los técnicos municipales, la alcaldesa, Yolanda Pastor, y el regidor de Educación, Mario Vidal.
Las intervenciones han tenido un coste total final de 2.350.046 €, que se han destinado a la construcción de un aulario de Infantil, una sala de usos múltiples, un gimnasio y unas pistas exteriores. Además, se ha mejorado la parte antigua del centro escolar, con la renovación de las ventanas, los baños, las puertas principales y también el parque infantil.
El concejal de Educación, Mario Vidal, expresó su satisfacción porque el colegio "contará a partir del curso 26-27 con unas infraestructuras de primer nivel, incluso el gimnasio estará climatizado y las puertas serán más seguras para los niños".
La alcaldesa, Yolanda Pastor, apuntó que con este proyecto "volvemos a demostrar la importancia que tiene la educación pública y de calidad para el Ayuntamiento de Oliva. Han sido muchos años de sufrimiento por unas infraestructuras deficientes, que finalmente ahora ya tenemos finalizadas y preparadas para el mes de septiembre, cuando empiece el nuevo curso escolar".
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