Gandia da el primer paso para eliminar el aparcamiento de la playa virgen de l'Auir

Dentro de unos meses ya no será posible llegar a la playa virgen de l'Auir, en Gandia, tranquilamente con el coche o con la moto, como viene sucediendo desde hace décadas, y tener el mar a dos pasos. El gobierno local ha iniciado recientemente obras para habilitar un nuevo aparcamiento, al inicio del camino, que está llamado a sustituir al actual, que está enclavado desde hace años detrás del cordón dunar, aunque en realidad, lo invade.

El fin del parking de l'Auir era la crónica de una muerte anunciada. El ayuntamiento ya había incluido este nuevo proyecto, entre otros, en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023. Será financiado íntegramente con fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La intención es retranquear el aparcamiento histórico y sacarlo de las dunas, con el fin de que estas remonten unos cien metros cuadrados hacia dentro. Es una tendencia que se sigue desde hace años en otras playas naturales, como sucedió hace años en Les Pesqueres-El Rebollo, en Elx, donde también se cortó el tráfico rodado de vehículos particulares.

El nuevo parking no se asfaltará al estar en suelo protegido. / J.C.

"Todas las estrategias urbanísticas y las subvenciones van encaminadas, e incluso están condicionadas, a recuperar las dunas y zonas que han sido ocupadas impropiamente, además este tipo de acciones nos refuerzan frente a los temporales", apuntan fuentes municipales para justificar la medida.

Ahora bien, la intención del ayuntamiento no es anular a corto plazo el parking del final, sino hacerlo cuando acaben las obras de regeneración del paisaje que ejecuta el Gobierno central, concretamente el Ministerio para la Transición Ecológica, y que empezaron el pasado mes de febrero.

Por tanto, hasta que no llegue ese momento convivirán los dos aparcamientos, pero probablemente este será el último verano en el que los bañistas de l'Auir lleguen cómodamente con su coche hasta primera línea.

Parking de 140 plazas

Respecto del nuevo parking el ayuntamiento invierte 160.000 euros, sumando la compra de los terrenos, que salió a licitación, y las obras propiamente dichas. La superficie es de 5.700 metros cuadrados y se prevé crear 140 plazas. Entrará en servicio a finales de julio.

Este aparcamiento resultante quedará a 350 metros del mar. Aunque es más lejos que el actual, estará, por comparación, más cerca que el situado en la calle Ribera Baixa, en el otro extremo de la playa de l'Auir, hacia el sur.

Tras unas labores de desbroce se está procediendo estos días a nivelar el terreno y a esparcir zahorra. No se asfaltará, ya que es suelo protegido por el Pativel. En la parcela hay varios pinos que se han respetado, y que de paso generarán zonas de sombra.

Por otra parte, en la zona siguen en marcha las ambiciosas obras del ministerio que transformarán l'Auir. El 3 de julio el camino se dejará totalmente abierto a la circulación. Desde que empezaron se estaba cerrando al tráfico por las mañanas.