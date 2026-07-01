El PP de Bellreguard denuncia que la reforma de una pista deportiva lleva dos meses parada
Los populares relatan que la empresa suspendió los trabajos, presupuestados en 63.400 euros, tras detectar "incompatibilidades técnicas" en el pavimento
El gobierno local responde que no puede modificar el proyecto, aprobado por la Diputación
La portavoz del PP de Bellreguard, Marola Marco, ha denunciado, a través de un comunicado, la paralización de las obras de mejora de la pista exterior del polideportivo municipal, una actuación de 63.400 euros, dentro del Pla Obert d'Inversions de la Diputación, destinada a transformar el antiguo campo de fútbol, de césped artificial, en una nueva cancha para fútbol, baloncesto y balonmano.
Los trabajos comenzaron el 8 de abril, pero permanecen paralizados desde el 1 de mayo tras detectarse "diversos problemas técnicos" que, según la empresa adjudicataria, impiden ejecutar la actuación tal y como fue proyectada.
La documentación remitida por la empresa recoge que, durante la ejecución de los trabajos, se detectó hormigón poroso en la base de la pista incompatible con el sistema de pavimento de resina previsto en el proyecto. La mercantil advirtió de que su colocación sobre la superficie existente no permitía garantizar el resultado de la actuación.
La empresa informó de estas incidencias a la arquitecta redactora del proyecto y al arquitecto municipal. Tras analizar la situación las partes acordaron trasladarla al ayuntamiento. Entre las deficiencias detectadas figuraban la necesidad de reparar el hormigón poroso más allá de lo previsto, la inadecuación del pavimento proyectado para la superficie existente y la ausencia de una solución para gestionar los residuos procedentes del césped artificial retirado.
La adjudicataria solicitó formalmente la paralización de las obras el 14 de mayo y, el 25 de mayo presentó un informe técnico detallando las incidencias y las dificultades para ejecutar el proyecto aprobado.
Marco señala que «lo más preocupante no es solo que la obra lleve casi dos meses paralizada, sino que el alcalde reconociera en el pleno que no sabía nada de una actuación municipal de 63.400 euros». Para Marco, los hechos evidencian «una falta de seguimiento y control de una obra que debería haber sido prioritaria para el gobierno municipal».
El PP también ha mostrado su preocupación por el destino del césped artificial retirado. Los populares recuerdan que se trata de un residuo que requiere un tratamiento específico por parte de una empresa autorizada.
Respuesta del Gobierno local
El concejal de Deportes, Miquel Pellicer, asegura que en el proyecto sí se advertía de la posible aparición de un hormigón poroso. Añade que el contrato no se puede modificar porque ya lo aprobó la Diputación: "Hemos pedido a la empresa que arreglen todos los agujeros que puedan y luego pongan la resina, entendemos que no es lo más adecuado, pero no tenemos más margen de maniobra", afirma el edil.
Sobre la cuestión del césped artificial el concejal indicó que está guardado en un almacén municipal, "y no solo será reciclado conforme a la normativa vigente", sino que será reutilizado en el mismo pueblo.
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