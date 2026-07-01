El presidente de la Diputación de Valencia reivindica a Arturo Torró tras su absolución un año después de su muerte: “Gandia necesita un alcalde como él”
Mompó lamenta que «la justicia haya llegado, una vez más, demasiado tarde» y exige, al igual que el PP de Gandia, que el PSPV-PSOE pida perdón a la familia y al entorno más cercano del exalcalde
El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, también se ha pronunciado sobre la decisión del Tribunal Supremo de anular la condena de tres años y medio de prisión impuesta al exalcalde de Gandia, Arturo Torró, por el 'caso Tele7', casi un año y medio después de su fallecimiento.
Mompó, al igual que el resto de dirigentes del PP, ha celebrado la absolución de Torró en la única causa judicial que quedaba pendiente. A su juicio, la resolución se recibe "con alegría, pero también con tristeza", ya que, según ha lamentado, "la justicia llega, una vez más, tarde".
El dirigente popular también ha señalado a la ministra y líder del PSPV, Diana Morant. "Los que empezaron este caso, Diana Morant y su cuadrilla, demuestran una vez más que se equivocaron, que en política no vale todo", ha afirmado.
En la misma línea, el PP de Gandia reclamó este martes, a través de un comunicado, "disculpas públicas a quienes responsabilizan de iniciar y mantener esa cacería personal y política". Los populares apuntan directamente a "la entonces alcaldesa y secretaria general del PSPV-PSOE de Gandia, Diana Morant, por impulsar esta estrategia política, y al actual alcalde y secretario general del PSPV-PSOE de Gandia, José Manuel Prieto, por haberla mantenido hasta el final".
"No todo vale"
La formación sostiene que ambos "son responsables de haber contribuido a someter a una persona que ha sido absuelta por el Tribunal Supremo a un auténtico calvario judicial y mediático, con importantes consecuencias personales, familiares y políticas".
Mompó ha insistido en que "en política no todo vale" y ha considerado que, tras conocerse la decisión del Supremo, "lo que deberían hacer es pedir disculpas a la familia, a los amigos de Arturo Torró y a todo el pueblo de Gandia". "Deben asumir que se equivocaron", ha añadido.
Por último, el presidente de la Diputación ha reivindicado la figura de Torró y su legado al frente del Ayuntamiento de Gandia. "Creo que a Gandia le hace falta un alcalde como Arturo Torró, que soñaba con tener una ciudad a la altura de los gandienses, y hace falta volver a generar esa ilusión en Gandia", ha señalado.
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