Tavernes de la Valldigna combate la soledad con baile, deporte y convivencia durante el verano: "Es una manera de desconectar"

Las pistas municipales de pádel de la playa de Tavernes de la Valldigna, ubicadas en el camino Marenys, han dejado por unas horas las raquetas a un lado para convertirse esta mañana en un gran escenario al aire libre donde la música se ha convertido en la verdadera protagonista. Cerca de un centenar de personas han participado, junto al bailarín y profesor Francisco Martínez, en la primera jornada de actividades para mayores impulsada por el consistorio durante los meses estivales.

Al ritmo de Chayanne, Bad Bunny o James Marsden, entre otros artistas que han puesto banda sonora a la mañana, las participantes han disfrutado de una hora de baile para arrancar el día con energía y alegría. Los pasos se sucedían entre sonrisas, canciones tarareadas y abrazos, ya que, en algunos casos, se ha llegado a forjar una gran amistad entre las asistentes. Algunas se movían con la soltura de quien lleva el baile en la sangre, mientras que otras lo hacían con la timidez propia de los primeros compases, aunque, poco a poco, han ido dejándose llevar por la música. Solo las pausas para hidratarse han interrumpido la fiesta en una jornada marcada por las altas temperaturas.

Adelaida Martínez es una de las vecinas de Tavernes que participa desde hace años en estas actividades. Alumna de Fran, cuenta con cierta ventaja, ya que conoce a la perfección algunas de las coreografías. Desde la primera fila, disfruta de esta hora de baile que, según explica, le sirve para "desconectar y pasárselo bien".

Algunas de las participantes. / Levante-EMV

Además, pone en valor el componente social de la iniciativa: "Haces amistad con gente de aquí y con personas que vienen de otros lugares a pasar el verano. Me encanta", comenta mientras aprovecha para hidratarse antes de que empiece la siguiente canción.

Con estas iniciativas, el consistorio busca que vecinos y visitantes encuentren en el verano un espacio para el encuentro, el bienestar y la actividad física. Así, los lunes y miércoles se ofrecen sesiones de baile adaptado; los martes y jueves, clases de pilates; y las tardes de martes y jueves se llenan también de ritmo con las propuestas de baile en línea.

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En este sentido, la concejala de Personas Mayores de Tavernes, Amparo Bo, destaca que "queremos evitar la soledad no deseada de nuestra gente grande y animar a todos y todas a salir de casa, compartir tiempo con otras personas y disfrutar de actividades deportivas adaptadas". Añade: "La actividad física es salud, pero también es convivencia, bienestar y una oportunidad para continuar activos durante todo el verano". Por ello, anima a vecinos y vecinas a participar en esta iniciativa.