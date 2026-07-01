Villalonga cierra su piscina municipal tras detectar restos fecales
El consistorio activa los protocolos sanitarios y de higiene para garantizar la seguridad de los bañistas
No hay verano en el que alguna de las piscinas municipales de la Safor no se vea obligada a cerrar temporalmente sus puertas por la aparición de restos fecales en el agua, ya sea como consecuencia de un accidente involuntario o, en algunos casos, por alguna gamberrada. Este tipo de incidencias obligan a activar los protocolos sanitarios y de higiene para garantizar la seguridad de los bañistas.
La última situación de estas características se ha producido en Villalonga. Concretamente, el ayuntamiento ha anunciado este martes el cierre temporal de la piscina municipal. Según ha informado el consistorio en un comunicado, la decisión se ha adoptado «por motivos sanitarios y siguiendo el protocolo de higiene establecido ante una defecación en la piscina».
De este modo, las instalaciones permanecerán cerradas durante la tarde de este martes y también durante algunas horas de la jornada del miércoles, mientras se llevan a cabo las labores de limpieza y desinfección necesarias. El propio ayuntamiento comunicará la reapertura una vez se hayan completado todos los procedimientos y se garantice que el agua reúne las condiciones adecuadas para el baño.
El consistorio ha subrayado que esta medida resulta imprescindible para salvaguardar la salud y la seguridad de todas las personas usuarias de la instalación. Asimismo, el ayuntamiento ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas y ha agradecido la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante esta situación.
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