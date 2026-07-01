La Vital abrirá este domingo, 5 de julio, en plena campaña de rebajas de verano
El centro comercial facilitará las compras y el ocio en su horario habitual
El centro comercial La Vital, en Gandia, propiedad de Merlin Properties, anuncia la apertura este domingo, 5 de julio, una jornada en la que el centro funcionará con total normalidad, manteniendo su horario habitual. "Esta fecha, en pleno periodo de rebajas de verano, se presenta como una oportunidad para disfrutar de un día completo de compras y ocio en un mismo espacio", señalaron fuentes de La Vital.
Con la llegada del verano y el aumento de visitantes a la Safor, La Vital refuerza su propuesta como destino de referencia para residentes y turistas. La apertura del 5 de julio permitirá acceder a la oferta comercial del centro en un momento clave de la temporada, con descuentos en sectores como moda, complementos, hogar, tecnología o deporte.Durante la jornada todos los servicios del centro estarán plenamente operativos.
Los visitantes podrán disfrutar de las salas de cine, que contarán con sesiones a lo largo de todo el día, incluidas las matinales, destacando en cartelera propuestas familiares como "Minions & Monsters", así como de la amplia oferta de restauración, con propuestas para todos los gustos.
La oferta de ocio familiar volverá a ser uno de los grandes atractivos del centro. Los más pequeños dispondrán de espacios y actividades pensados para ellos, como la ludoteca gratuita tematizada de Superthings, además de opciones como coches eléctricos, "jumping" y otras atracciones infantiles, que contribuirán a completar una experiencia de visita adaptada a todos los públicos.
Con esta apertura, La Vital continúa apostando por ofrecer planes completos que combinan compras, ocio y gastronomía, consolidándose como un punto de encuentro durante los meses de verano en la comarca de la Safor. Además, el centro comercial volverá a abrir en festivo el próximo 15 de agosto, ampliando así las oportunidades para disfrutar de su oferta durante la temporada estival.
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