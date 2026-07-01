Xeraco recurrirá el fallo que respalda la construcción de una nueva gasolinera junto a un supermercado en el municipio

Xeraco cuenta actualmente con cinco gasolineras en las que recargar combustible. La empresa Plenergy Grupo S.L. se interesó recientemente por instalar una nueva en la calle Jaume I, número 24 de la localidad, vinculada a un supermercado ya existente. La iniciativa, no obstante, fue rechazada a raíz de varios informes técnicos desfavorables.

Esta situación ha desembocado en un conflicto judicial entre la mercantil y el ayuntamiento. En 2024, Plenergy solicitó la autorización para implantar una unidad de suministro en este emplazamiento, pero el consistorio emitió en marzo de 2025 un certificado de compatibilidad urbanística negativo, al considerar que la actividad proyectada no se ajustaba al planeamiento municipal y, por tanto, no podía ser autorizada.

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de València ha dado la razón a la empresa. La sentencia anula la resolución municipal al entender que no se ajusta a derecho y avala que Plenergy obtenga un informe urbanístico favorable, al considerar que la instalación puede ubicarse legalmente en ese emplazamiento.

Recurso

Pese al fallo, el Ayuntamiento de Xeraco ha mostrado su desacuerdo y ha decidido presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El consistorio sostiene que existen "fundamentos jurídicos suficientes para defender la legalidad de su actuación administrativa".

En este sentido, el gobierno local considera que la sentencia realiza una interpretación extensiva de la normativa estatal en materia de hidrocarburos y de la compatibilidad de usos, por lo que desplaza, a su juicio, "de forma indebida las determinaciones del planeamiento urbanístico municipal aplicable a un suelo de carácter predominantemente residencial".

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Fuentes municipales han señalado a este diario que "el consistorio no está en contra de este tipo de establecimientos, sino que considera que esta ubicación concreta no es la más adecuada, tal y como reflejan los informes técnicos". Asimismo, subrayan que "muchos vecinos muestran su preocupación por posibles cuestiones relacionadas con la salud y rechazan este emplazamiento, por lo que el ayuntamiento debe velar por el interés y el bienestar de la ciudadanía".