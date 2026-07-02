El abogado de Arturo Torró celebra su absolución con "sabor agridulce": "Es una lástima que no esté"

"Con un sabor agridulce". Así recibe Fermín Rabal, el abogado del exalcalde popular de Gandia, Arturo Torró, fallecido en febrero de 2025, la sentencia del Tribunal Supremo que lo absuelve de la condena de tres años y medio de prisión por malversación de fondos públicos que la Audiencia Provincial le impuso en 2023 por el conocido 'caso Tele7', que acabaron recurriendo.

Como adelantó Levante-EMV, el Alto Tribunal también absuelve al empresario de Comarques Centrals Televisió, Ricardo Manuel Faura, igualmente fallecido, y anula la obligación de indemnizar al Ayuntamiento de Gandia por el perjuicio económico causado, que había sido fijado en 135.812,50 euros.

Rabal recalca que el fallo se valora "de manera muy positiva". En sus palabras, "es una gran satisfacción personal y profesional tras todo lo luchado". No obstante, lamenta que "es una lástima que Arturo Torró no esté y no lo pueda celebrar". Aunque el abogado todavía no ha tenido un contacto directo con la familia del exalcalde, señala que, según le han podido confirmar personas cercanas a su entorno, "están contentos con el fallo".

La sentencia, en sus palabras, "es clara y rotunda". El Tribunal Supremo ha estimado los recursos interpuestos por la representación legal de los herederos de Faura y de la mercantil Comarques Centrals Televisió. Concretamente, considera que la condena dictada por la Audiencia de Valencia vulneraba el derecho de defensa por incumplir el principio acusatorio. En otras palabras, el tribunal consideró que se vulneró el derecho de defensa porque no se respetaron las reglas básicas del proceso penal.

En este sentido, el Alto Tirbunal entiende que la persona afectada no pudo defenderse adecuadamente de la acusación formulada, lo que supone un incumplimiento del principio acusatorio, que exige que todo acusado conozca con claridad los hechos y delitos que se le imputan antes de ser juzgado. Rabal lamenta que el proceso se haya demorado y, a su vez, se haya dado la circunstancia del fallecimiento de Torró. Añade: "Me hubiera gustado que él estuviera porque son procedimientos muy largos, en los que se pasa muy mal".

El caso se remonta a la decisión del gobierno municipal de Gandía, tras las elecciones de 2011, de cerrar la emisora pública Gandia TV y reordenar el sistema de comunicación audiovisual local mediante la externalización de servicios a empresas privadas. Para ello, se creó la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), encargada de gestionar estos contratos y de la que el entonces alcalde era presidente.

En 2012, IPG adjudicó dos contratos de servicios audiovisuales a empresas privadas de la comarca. Posteriormente, ya en 2013, se firmó un acuerdo para resolver uno de esos contratos con la empresa Comarques Centrals Televisió, que incluía el pago de una indemnización que fue objeto de controversia judicial.

Según los hechos probados, el ayuntamiento, a través de IPG, acordó abonar a la empresa 500.000 euros, una cantidad que superaba lo que legalmente correspondía por la resolución del contrato. Los tribunales consideraron que la indemnización no tenía cobertura legal en su totalidad y que el importe máximo que podía exigirse era sensiblemente inferior.

La Audiencia Provincial estimó que esta actuación generó un perjuicio económico para las arcas públicas de al menos 135.812 euros. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha acabado anulando esa indemnización al tiempo que ha absuelto a ambos.

Presidente de la Diputación

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, también ha celebrado la absolución, aunque lamenta que "la justicia llega, una vez más, tarde".

El dirigente popular también ha señalado a la ministra y líder del PSPV, Diana Morant. "Los que empezaron este caso, Diana Morant y su cuadrilla, demuestran una vez más que se equivocaron, que en política no vale todo", ha afirmado.

Mompó ha insistido en que "en política no todo vale" y ha considerado que, tras conocerse la decisión del Supremo, "lo que deberían hacer es pedir disculpas a la familia, a los amigos de Arturo Torró y a todo el pueblo de Gandia". "Deben asumir que se equivocaron", ha añadido.

Noticias relacionadas

Por último, el presidente de la Diputación ha reivindicado la figura de Torró y su legado al frente del Ayuntamiento de Gandia. "Creo que a Gandia le hace falta un alcalde como Arturo Torró, que soñaba con tener una ciudad a la altura de los gandienses, y hace falta volver a generar esa ilusión en Gandia", ha señalado.