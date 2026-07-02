Éxito de la V edición del SaforFest en Beniarjó
Centenares de jóvenes de la comarca se reunieron en el municipio en esta jornada de convivencia, participación y ocio saludable
Beniarjó hace un balance muy positivo de la V edición del SaforFest, el gran encuentro comarcal de juventud de la Safor, que reunió en la localidad a cientos de jóvenes de diferentes municipios en una jornada dedicada a la convivencia, la participación y el ocio saludable.
El consistorio ha expresado su agradecimiento al Calaix Jove de la Mancomunitat de Municipis de la Safor por haber confiado en el municipio como sede de esta edición, así como a la organización, al personal técnico de juventud, a los ayuntamientos participantes y a todas las personas que hicieron posible el evento. También ha querido destacar la implicación del personal municipal, fundamental para que la jornada se desarrollara con normalidad.
El consistorio, a su vez, ha reconocido la colaboración de las asociaciones, entidades y personas encargadas de impartir los talleres, así como la presencia de los representantes municipales de otras localidades que asistieron al encuentro. La programación musical, con la actuación de Low Cost y la sesión del DJ del municipio Adrián Simón durante la fiesta de la espuma, puso el broche final a una jornada muy participativa.
Finalmente, el consistorio ha agradecido la respuesta de los jóvenes, del vecindario de Beniarjó y de todas las personas llegadas desde otros municipios de la Safor, destacando que el éxito del SaforFest reafirma el valor de la colaboración entre administraciones, entidades y jóvenes para seguir impulsando espacios de participación y convivencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- La película rodada en Tavernes de la Valldigna se estrena hoy en la gran pantalla
- Una histórica papelería del centro de Gandia baja la persiana tras casi un siglo de vida
- Gandia y Tarancón, una relación cimentada en el turismo: 'Parece que los madrileños lo acaparen todo, pero a los de Cuenca también nos gusta mucho esta playa
- La Justicia anula la condena de tres años y medio de cárcel por el 'caso Tele7' al exalcalde de Gandia Arturo Torró un año después de su muerte
- Adiós a las medusas en la playa: Investigadores del campus de Gandia de la UPV desarrollan una boya que las frena sin causarles daño
- El Ayuntamiento de Tavernes asegura que no hay carabelas portuguesas en sus playas
- Oliva prohíbe los conciertos en Duna Market tras las quejas vecinales por el ruido
- Daimús, Guardamar de la Safor, Piles, Xeraco y Miramar registran más viviendas que vecinos censados