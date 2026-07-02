Éxito de la V edición del SaforFest en Beniarjó

Beniarjó hace un balance muy positivo de la V edición del SaforFest, el gran encuentro comarcal de juventud de la Safor, que reunió en la localidad a cientos de jóvenes de diferentes municipios en una jornada dedicada a la convivencia, la participación y el ocio saludable.

El consistorio ha expresado su agradecimiento al Calaix Jove de la Mancomunitat de Municipis de la Safor por haber confiado en el municipio como sede de esta edición, así como a la organización, al personal técnico de juventud, a los ayuntamientos participantes y a todas las personas que hicieron posible el evento. También ha querido destacar la implicación del personal municipal, fundamental para que la jornada se desarrollara con normalidad.

El consistorio, a su vez, ha reconocido la colaboración de las asociaciones, entidades y personas encargadas de impartir los talleres, así como la presencia de los representantes municipales de otras localidades que asistieron al encuentro. La programación musical, con la actuación de Low Cost y la sesión del DJ del municipio Adrián Simón durante la fiesta de la espuma, puso el broche final a una jornada muy participativa.

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Finalmente, el consistorio ha agradecido la respuesta de los jóvenes, del vecindario de Beniarjó y de todas las personas llegadas desde otros municipios de la Safor, destacando que el éxito del SaforFest reafirma el valor de la colaboración entre administraciones, entidades y jóvenes para seguir impulsando espacios de participación y convivencia.