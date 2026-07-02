La falla Grau de Gandia niega haber llevado a Màrtirs a los tribunales

La disputa entre las comisiones del Grau y Màrtirs de Gandia durante la entrega de premios celebrada el pasado 16 de marzo suma un nuevo capítulo. Después de que la Federació de Falles anunciara la suspensión temporal del procedimiento disciplinario solicitado por Màrtirs a raíz de los presuntos insultos y agresiones sufridos, supuestamente, a manos de tres falleros de la otra comisión, el conflicto ha generado un nuevo movimiento en las últimas horas.

Como avanzó este diario, la entidad fallera decidió paralizar temporalmente el expediente después de que la falla Grau presentara varias denuncias judiciales. Tras esta decisión, la falla Màrtirs también anunció acciones legales y la ruptura de relaciones con la otra comisión.

Durante los últimos días, y según ha podido saber este diario, representantes de ambas comisiones y de la Federació de Falles han mantenido reuniones con el objetivo de encauzar la situación. Ahora, la falla Grau ha emitido un nuevo comunicado en el que aclara su posición.

En el escrito, la comisión desmiente haber llevado el caso a los tribunales. En concreto, asegura que "la falla no ha abierto ningún procedimiento judicial contra ninguna otra falla ni contra ningún miembro de ninguna comisión fallera".

Asimismo, realiza un llamamiento al conjunto del mundo fallero y expresa su "rechazo absoluto a cualquier tipo de violencia". "Nuestra comisión siempre ha manifestado y manifestará un rechazo firme e inequívoco a cualquier acto violento, sea de la naturaleza que sea. Los valores del respeto, la convivencia y el diálogo están por encima de todo", señala el comunicado.

Resolución

Por otra parte, la falla explica que cualquier situación en la que puedan verse implicados miembros de la comisión "será tratada por los órganos competentes de la falla Grau y se resolverá de acuerdo con lo que establecen nuestros estatutos y la normativa interna vigente". En este sentido, insiste en que el correspondiente procedimiento disciplinario ya se encuentra en marcha.

La comisión también ha querido trasladar "un mensaje de calma, serenidad y paciencia a todas nuestras falleras y falleros", al considerar que la situación debía gestionarse "con responsabilidad, discreción y respeto".

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Por último, la falla hace un llamamiento al resto de comisiones que integran el colectivo fallero de Gandia y recuerda que todas ellas están "unidas por una misma pasión, una misma cultura y unos valores compartidos de convivencia, respeto y trabajo desinteresado por nuestra fiesta".