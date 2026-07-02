Las familias de la Safor no se animan a compostar basura orgánica en casa: en 2025 solo participaron 195 en el programa del COR

La separación de basura orgánica sigue siendo un reto tanto para las administraciones como para los ciudadanos, a pesar de la implantación progresiva del contenedor marrón en los últimos años. Y mucho más lo es el compostaje en las casas.

Según un informe del Consorcio de Residuos V5 (COR) sobre su programa de compostaje doméstico en el año 2025 participaron un total de 1.269 familias, repartidas en 70 municipios, que autogestionaron en sus respectivos hogares 518,7 toneladas de fracción orgánica.

Respecto de la Safor el programa participaron en 2025 un total de 195 familias, que generaron 80 toneladas de este tipo de residuos. Los municipios del COR donde en 2025 hubo familias adheridas al programa fueron 20: Ador, Almoines, Bellreguard, Beniarjó. Daimús, la Font d’en Carròs, Gandia, Guardamar de la Safor, Miramar, Oliva, Palma de Gandia Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, el Real de Gandia, Ròtova, Villalonga, Xeraco y Xeresa.

El mismo informe del COR matiza que para elaborar los datos de basura generada (que son estimaciones) solo se tiene en cuenta los restos de comida y se dejan a parte los de jardinería, que en la mayoría de los casos también se usan en el proceso de compostaje. Además, hay 30 programas de centros escolares que están compostando pero que al no tener bonificación no aparecen en el listado.

En cualquier caso, son cifras todavía muy por debajo de las exigencias que marca la normativa europea. En 2008 una directiva europea estableció la obligación que los Estados miembros preparasen programas de prevención de residuos. Según los objetivos que marca esta directiva para el año 2025 había que separar en origen un 55 %, un 60 % en 2030 y un 65 % en 2035. El propio COR reconoce que pocos municipios están cumpliendo con estos objetivos.

Compostador en un jardín. / Levante-EMV

Durante el año 2025 abandonaron el programa de compostaje del COR un total de 14 familias. Los motivos son varios, pero los más comunes son que no llegan ni a utilizar el compostador por miedo, también que cambian de domicilio y ya no disponen de lugar adecuado o que se han cansado de su uso. En 2025 hubo 179 familias que no estuvieron activas por motivos personales pero que quieren continuar y este 2026 empezarán de nuevo a compostar. Y se sumaron al programa 59 familias con respecto al año anterior.

El compostaje doméstico es la forma más sencilla para reciclar y valorar los residuos orgánicos en la escala más pequeña y próxima en su punto de generación, que son los hogares. Pero la falta de espacio es un inconveniente: los que mejor funcionan son las familias que viven en casas con jardín o patio grande.

Construcción de la isla de compostaje en Potries. / Levante-EMV

Por otra parte, para los ayuntamientos es una acción de prevención de gran valor ambiental, puesto que permite reducir la cantidad de residuos a recoger, transportar y gestionar en las instalaciones de tratamiento.

Isla de compostaje

En Potries el ayuntamiento está construyendo una isla de compostaje municipal. Es la primera de la Safor de estas características. El recinto servirá para llevar allí los restos orgánicos, tanto de los hogares como de los llamados "grandes productores", como los supermercados o la hostelería, ahorrándose el viaje a la planta de transferencia de Ròtova. El compost se puede utilizar como abono, para uso agrícola, y también para las zonas verdes públicas.

La inversión total es de 133.130 euros, con ayudas de Generalitat, Diputación y 14.580 € de fondos municipales. El plazo de ejecución es de tres meses. Se está construyendo en el Rajolar, una zona catalogada como industrial que se abandonó. En 2021 el ayuntamiento adquirió los terrenos, con la intención de que el entorno sea en el futuro una zona verde. Y es que el proceso del compost, al contrario de lo que se piensa, no genera malos olores.

El alcalde, Sergi Vidal, apunta que el proyecto de la isla cuenta con el asesoramiento de técnicos del COR, que ayudarán a comprobar la calidad del compost resultante. Y añade que este es "un paso más que damos hacia la deseada municipalización del servicio".

"En Potries cada vez separamos más y ahora pasaremos a tratar la fracción orgánica nosotros mismos, con ello nos ahorraremos costes y esperemos que también baje la tasa que cobra el COR a los vecinos", explica Vidal. Por otra parte, el alcalde anuncia que el ayuntamiento ha comprado por 103.000 euros, con ayudas de la Diputación, un camión para ayudar en la recogida "puerta a puerta", que recibirán dentro de unas semanas.