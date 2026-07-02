Gandia activa un dispositivo especial de vigilancia con drones para el eclipse del 12 de agosto
La Junta Local de Seguridad refuerza las medidas, especialmente durante los dos festivales que se celebran, para garantizar el correcto desarrollo y la convivencia de vecinos y visitantes
Comienza la cuenta atrás para uno de los fenómenos astronómicos más singulares del verano. El próximo 12 de agosto tendrá lugar un eclipse solar que convertirá algunos puntos de la Comunitat Valenciana en lugares privilegiados para contemplar este espectacular acontecimiento.
Como explicó la Agrupación Astronómica La Safor a este diario, el mejor enclave para observarlo en Gandia será el brazo del Puerto, donde se espera la presencia de numerosos vecinos y turistas atraídos por el evento.
Ante la previsión de una gran afluencia de público, la Junta Local de Seguridad de Gandia ha acordado reforzar la presencia policial en la zona. Además, se desplegará el servicio de drones de la Policía Local con el objetivo de garantizar la seguridad, controlar las concentraciones de personas y asegurar el correcto desarrollo de la jornada.
Durante el encuentro, también se acordó la puesta en marcha de un amplio dispositivo especial de seguridad para la temporada estival con el objetivo de garantizar la protección, la convivencia y la tranquilidad.
Grandes festivales
Uno de los ejes fundamentales del operativo de verano será la seguridad en los grandes festivales que acogerá Gandia. Así, con motivo del Pirata Beach Fest, que se celebrará del 8 al 11 de julio, se ha diseñado un dispositivo específico coordinado entre la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la seguridad privada y la organización del evento. Además del Punto Violeta, se habilitará un Camino Seguro Violeta que conectará la zona de acampada con el recinto de conciertos para favorecer desplazamientos seguros y prevenir posibles agresiones.
"Queremos que todas las personas disfruten de los festivales con total seguridad. Por eso reforzamos las medidas preventivas y seguimos incorporando herramientas como el Camino Seguro Violeta, las pulseras centinela o las acciones de sensibilización frente a cualquier forma de violencia sexual", ha indicado Morant.
Por su parte, el festival Mediterránea, previsto del 13 al 15 de agosto, contará igualmente con un amplio despliegue de seguridad coordinado entre organismos públicos y privados para garantizar el normal desarrollo del evento.
Entre las principales medidas ya activadas destaca el servicio especial de vigilancia en las playas, que está operativo desde los días previos a la festividad de San Juan. El dispositivo cuenta con una unidad específica de quads integrada por 11 agentes, un oficial y un inspector coordinador, que prestan servicio en turnos de mañana, tarde y noche a lo largo de toda la franja litoral.
Este operativo trabaja de manera coordinada con el servicio de socorrismo y salvamento de Cruz Roja, por lo que refuerza acciones preventivas y de atención ciudadana. Entre ellas se encuentran iniciativas como las pulseras identificativas para evitar la pérdida de menores y las campañas informativas sobre el estado de las playas y el sistema de banderas.
Asimismo, desde el pasado 1 de julio se encuentra en funcionamiento la oficina SATE (Servicio de Atención al Turista Extranjero), ubicada en el retén del Grau y desarrollada en coordinación con la Policía Nacional. Este servicio ofrece atención presencial diaria para facilitar la presentación de denuncias y complementar los servicios municipales de la Policía Local relacionados con objetos perdidos, información ciudadana o siniestros de tráfico.
Medidas violencia de género
Durante la Junta Local de Seguridad también se abordaron las medidas de protección a las víctimas de violencia de género, especialmente tras la implantación del nuevo sistema VioGén-2.
El comisario jefe de la Policía Local, José Martínez Espasa, explicó que uno de los aspectos prioritarios es el denominado "círculo de confianza", formado por familiares o personas próximas que pueden prestar apoyo a las víctimas en situaciones de riesgo o necesidad.
La concejala delegada de Protección, Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, ha destacado que "la seguridad es una prioridad absoluta para este gobierno y por eso trabajamos durante todo el año para anticiparnos a las necesidades que plantea una ciudad que multiplica su población durante los meses de verano".
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