Gandia blinda en el calendario escolar el 16 de marzo como festivo para evitar sorpresas de última hora

El Consell Escolar Municipal de Gandia, en su sesión celebrada el martes, aprobó el calendario de días no lectivos para el próximo curso escolar. Al respecto destaca un cambio con el fin de asegurar que los alumnos tendrán vacaciones durante toda la semana fallera, y que no haya sorpresas de última hora, como pasó este año.

Así, usando la posibilidad que ofrece la Conselleria de Educación de intercambiar días lectivos y no lectivos, el 22 de diciembre será lectivo y el 16 de marzo quedará libre. A esto se suman los tres de los días de libre disposición, que serán los días 17 y 18 de marzo, para completar las Fallas, y el 7 de diciembre, que configura el puente de la Constitución y la Inmaculada.

Por lo tanto, los días no lectivos locales del curso 2026-2027 serán los siguientes:

7 de diciembre de 2026

16 de marzo de 2027

17 de marzo de 2027

18 de marzo de 2027

En cuanto al calendario escolar establecido por la Consellería de Educación, el curso empezará el 9 de septiembre de 2026 en las etapas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, y finalizará el 18 de junio de 2027. En la EOI, la Escuela de Adultos y el FP de segunda oportunidad empezará el 14 de septiembre de 2026.

Las vacaciones de Navidad se extenderán del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, mientras que las de Pascua serán del 25 de marzo al 5 de abril de 2027.

También serán días no lectivos los otros festivos oficiales y los dos festivos locales de Gandia:

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