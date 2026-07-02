El PP pone en marcha "l'Espera infinita", una campaña para denunciar los retrasos en Cercanías y exigir soluciones

El PP también se suma a las reivindicaciones por un servicio más eficiente del tren de Cercanías, ante las numerosas quejas por incidencias, averías y retrasos, y en definitiva por el deterioro del servicio público de los últimos años. El presidente del PP de la provincia de València y de la Diputación, Vicent Mompó, y el portavoz del Grupo Municipal del PP en Gandia, Víctor Soler, han presentado esta mañana en la ciudad, en la calle Tossal, cerca de la estación, la campaña "L'espera infinita", acompañados por concejales y portavoces del PP de varios municipios.

Con ella los populares quieren denunciar las deficiencias, hacer un diagnóstico, y exigir soluciones al Gobierno central. La iniciativa constará de tres acciones principales; recogida de firmas entre los ciudadanos, con el fin de que se sumen a un manifiesto que se hará llegar al Gobierno central; acciones en internet y redes sociales, sobre todo centradas al público joven, y presentación de mociones en los ayuntamientos para que los grupos políticos se retraten en esta materia.

Cuenta además con un vídeo y una banda sonora, una canción con ritmos urbanos en la que el PP de la provincia apuesta por el valenciano. También tendrá una página web en la que los usuarios podrán "entretenerse" mientras esperan el tren, creando contenidos o memes.

"El socialismo nos ha dejado sin un servicio de Cercanías digno", se lamentó Víctor Soler. Recordó que los populares, cuando estuvieron en el Gobierno central dejaron preparado un Plan de Cercanías 2017-2025 con un calendario de inversiones plurianuales millonarias, "de las que el PSOE no ha cumplido nada, Sánchez ha preferido destinar los recursos a Cataluña".

Intervención de Mompó. / J.C.

Y sobre las gestiones del alcalde, José Manuel Prieto, Soler comentó que "no ha puesto por delante los intereses de la ciudad y ha ido a Madrid a hacerse cuatro fotos y cuatro vídeos, sin obtener ningún resultado beneficioso, y lo mismo pasa con la ministra Diana Morant".

Soler evocó aquellos tiempos en los que un tren Civis, ahora desaparecido, invertía 45 minutos en llegar a València, "y actualmente se tarde una hora y media". Y añadió que "este verano hemos perdido la conexión de alta velocidad con Madrid".

"La espera no puede ser infinita. La desconfianza en nuestro transporte público, tampoco. Nosotros nos negamos a seguir viendo a la gente resignada. Queremos devolver un servicio ferroviario digno y también la confianza en que la política sirve para resolver los problemas reales de la gente", añadió Soler.

Por su parte, Mompó señaló que el Gobierno central "está condenando a miles de valencianos a llegar tarde al trabajo, al médico o a estudiar". Añadió que la gente "está dejando de confiar en Cercanías, y eso supone, los que pueden, que usen más su vehículo particular, por tanto hay más retenciones y contaminación, se deteriora la movilidad sostenible, tanto que les gusta hablar de este concepto".

A juicio de Mompó, este es un ejemplo más de que "nuestros impuestos, pese el aumento de la recaudación, no están sirviendo para que el Gobierno de Sánchez mejore los servicios públicos".