El valenciano se mantiene como lengua base en siete de cada diez aulas de Gandia

El valenciano cada vez gana más terreno en los centros educativos de Gandia, tanto públicos como concertados. Así lo reflejan los datos del actual curso escolar recopilados por el Departamento de Política Lingüística del ayuntamiento, que sitúan esta lengua como la opción mayoritaria en las aulas de la ciudad.

En concreto, el 68,38 % de las unidades educativas tienen el valenciano como lengua base, frente al 24,63 % que han optado por el castellano. De este modo, siete de cada diez aulas de Gandia imparten enseñanza en valenciano. El 6,99 % restante permanece aún sin clasificar, ya que corresponde al alumnado que inicia una nueva etapa educativa y que todavía no ha formalizado la matrícula ni la elección de lengua base.

El informe analiza un total de 272 unidades educativas, de las cuales 186 tienen el valenciano como lengua base, 67 el castellano y 19 continúan pendientes de clasificación.

Públicos y concertados

El desglose por tipo de centro confirma también esta tendencia. En la red pública, el 72,56 % de las unidades educativas han elegido el valenciano como lengua base, mientras que el 19,51 % han optado por el castellano. En los centros concertados, el valenciano también es la opción predominante, con un 62,04 % de las unidades, frente al 32,41 % que tienen el castellano como lengua vehicular.

Estos datos evidencian que el valenciano es la lengua mayoritaria en ambas redes educativas, aunque su implantación es ligeramente superior en los centros públicos.

En cuanto a las unidades pendientes de clasificación, representan el 7,93 % en la enseñanza pública y el 5,56 % en la concertada. Estas cifras no responden a una elección lingüística definitiva, sino al alumnado que todavía no ha completado el proceso de matrícula, por lo que los porcentajes se actualizarán una vez concluya este trámite.

La concejala de Política Lingüística, Esther Sapena, ha destacado que «los datos vuelven a demostrar que las familias de Gandia continúan apostando de manera clara por el valenciano como lengua de enseñanza de sus hijos e hijas. Es una muestra de confianza en una lengua viva, útil y con futuro».

Asimismo, la edil ha subrayado que «el hecho de que el valenciano sea la opción mayoritaria tanto en la enseñanza pública como en la concertada demuestra que el compromiso con nuestra lengua es transversal y compartido por toda la comunidad educativa de Gandia».

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Finalmente, Sapena ha asegurado que el consistorio mantendrá su apuesta por las políticas de promoción y normalización lingüística para que «las familias puedan ejercer su elección con todas las garantías y para que el valenciano siga siendo una herramienta de cohesión social, calidad educativa y oportunidades de futuro».