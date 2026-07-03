El 34º Festival Sete Sóis Sete Luas en Tavernes de la Valldigna ya tiene cartel

Tavernes de la Valldigna volverá a acoger este verano el Festival Sete Sóis Sete Luas, un ciclo de conciertos internacionales que este año llega a la 34.ª edición con una propuesta que fusiona música, cultura y ritmos mediterráneos y lusófonos. El ayuntamiento vallero presentó recientemente la programación de verano para dinamizar el turismo.

El próximo 8 de julio, a las 20.30 horas, en el paraje del Clot de la Font tendrá lugar el primer concierto a cargo del grupo de la Safor No som de Seattle. Con motivo de la festividad del Santíssim Crist de la Sang, el grupo estará en el "porrat" y ofrecerá una actuación que combinará "dream pop" electrónico y canciones de autores contemporáneos en valenciano, a partir de letras que reflejan emociones, baños de realidad y experiencias propias, pero también positivismo.

El ciclo de conciertos continuará entre los días 10 y 14 de agosto, en el paraje natural de Sant Llorenç y el parque del Lago de la Goleta como escenarios principales. El lunes 10, coincidiendo con la festividad de Sant Llorenç, a las 20 horas, será el turno de la cantautora Mara Aranda, que celebra 35 años sobre los escenarios con una propuesta que recupera las raíces, los sentimientos y los avatares de las cantautoras medievales del sur de Francia.

La playa vallera se llenará de música y ritmos los días 11, 12, 13 y 14 de agosto con el resto de actuaciones programadas a las 22.30 horas en el parque del Lago. El martes 11 será el turno de Ziad Trabelsi, músico tunecino fuertemente influido por el mundo árabe, que presentará una fusión de música tradicional y experimental, con una marcada bastante rítmica.

La siguiente jornada, el miércoles 12, la banda siciliana Agricantus creará una atmósfera vibrante con instrumentos de viento, cuerda y percusión, combinados con sonidos acústicos arcaicos y contemporáneos.

El jueves 13 tendrá lugar el concierto Jeunesse IX 7Sóis, un proyecto que busca promover nuevos talentos de los países de la Red Sete Sóis Sete Luas mediante una producción musical original que contará con la participación de la cantante valenciana Savi.

El festival concluirá el viernes 14 de la mano de la fadista portuguesa Valéria, considerada una de las jóvenes promesas más carismáticas de la nueva generación emergente del mundo del fado.

Dentro de la programación, los días 11 y 12 de agosto también se podrá disfrutar de un taller de cocina francesa con el chef Lo Brennus, encargado de conducir este laboratorio gastronómico. Un espacio abierto a todo el público que pretende acercar y transmitir las diversas culturas mediterráneas y del mundo de habla portuguesa a través de la gastronomía, los sabores y las tradiciones culinarias.

La concejala de Cultura, Encar Mifsud, ha señalado que “un año más, Tavernes acoge una nueva edición de esta cita internacional donde esta vez también hemos querido apoyar a grupos jóvenes como No Som de Seattle o celebrar los 35 años de trayectoria musical con Mara Aranda”. “Una propuesta muy interesante, ya consolidada en nuestra programación de verano y con un público fiel, donde mostramos ese intercambio cultural con diferentes músicas y lenguas”.