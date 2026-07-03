Daimús amplía su oferta turística con un nuevo complejo de apartamentos en primera línea de playa

Una cadena familiar con sede en Gandia ha inaugurado Almar Suites en la playa de Daimús, es decir, un nuevo complejo de apartamentos turísticos situado en primera línea de costa.

Los apartamentos, totalmente equipados y decorados con una estética contemporánea, destacan por la calidad de sus acabados, el diseño de sus espacios y la incorporación de soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la experiencia del huésped. Entre ellas, destaca la implantación de un sistema de acceso mediante cerraduras electrónicas y códigos digitales personalizados, una innovación pionera dentro de la empresa y todavía poco extendida en esta zona.

Además de los alojamientos, Almar Suites cuenta con una planta baja concebida como un espacio de servicios y convivencia para los huéspedes, donde se ubican una piscina, gimnasio, zona de "coworking" y lavandería autoservicio. Se trata de un conjunto de instalaciones pensado para responder tanto a quienes buscan disfrutar de unas vacaciones junto al mar como a aquellos viajeros que optan por estancias más prolongadas.

Representantes institucionales, empresarios de la zona, trabajadores de la compañía y creadores de contenido participaron en la inauguración y, además, tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones y descubrir la propuesta de alojamiento del nuevo establecimiento, según informaron fuentes de la empresa a través de un comunicado.

Durante la jornada los asistentes pudieron descubrir las instalaciones de Almar Suites y visitar dos de las tipologías de apartamentos.

"Con este proyecto Torse Hoteles da un paso más en su estrategia de crecimiento y diversificación dentro del sector turístico valenciano. Almar Suites nace como una propuesta de alojamiento que combina la independencia y flexibilidad de un apartamento turístico con servicios y estándares propios de establecimientos de categoría superior", añadieron las mismas fuentes.

La apertura de Almar Suites refuerza la presencia de esta empresa en la costa valenciana. La compañía, de carácter familiar e independiente, cuenta actualmente con establecimientos de referencia como el Hotel Los Robles, en la playa de Gandia, y el hotel Santa Marta, en Cullera. Además, mantiene su apuesta por desarrollar nuevos proyectos turísticos en la Comunitat Valenciana, entre ellos un futuro hotel en la playa de Gandia.

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"La puesta en marcha de este proyecto representa una nueva muestra de esta evolución, incorporando nuevas formas de alojamiento y apostando por la innovación sin renunciar a los valores que han acompañado a la empresa desde sus orígenes", concluyen en el comunicado.