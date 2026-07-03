El Departamento de Salud de Gandia refuerza la asistencia sanitaria en las zonas de playa durante el verano

El Departamento de Salud de Gandia ha puesto en marcha el refuerzo de la asistencia sanitaria para la campaña de verano en los centros de salud y consultorios auxiliares de playa del departamento, según informaron fuentes de la Conselleria de Sanidad. La medida estará activa hasta el 31 de agosto y tiene como objetivo mejorar la atención a la población residente y visitante en las zonas con mayor afluencia turística, especialmente en municipios como Gandia y Oliva.

En concreto, la planificación para este año cuenta con una inversión de la Conselleria de Sanidad de 3,8 millones de euros, un 5,5% más que el pasado verano.

Dentro de esta reorganización el Departamento de Salud de Gandia refuerza los recursos asistenciales durante los meses estivales y adapta la distribución de profesionales para dar respuesta al incremento de población que registran los municipios costeros. La planificación permite ofrecer una atención más cercana y adecuada tanto en Gandia como en otros puntos turísticos del departamento.

Centro de salud del Grau de Gandia

En el caso del Grau de Gandia los pacientes que no dispongan de médico o médica y enfermero o enfermera asignados en el Departamento de Salud de Gandia serán derivados desde el centro de salud del Grau al consultorio auxiliar Casa del Mar, un nuevo punto de atención sanitaria temporal situado en el edificio Casa del Mar, en la calle Mediterránea, 2.

Esta alternativa se ha habilitado ante la falta de disponibilidad del espacio que habitualmente cede el Ayuntamiento de Gandia durante otros veranos, el centro social Marcel·lí Pérez. De ahí que el consistorio haya cedido temporalmente para atender a los pacientes sin asignación sanitaria, las instalaciones de Casa del Mar, que no se usan para fines municipales durante los meses de julio y agosto.

El consultorio auxiliar Casa del Mar atenderá de lunes a viernes, de 8 h a 15 horas, hasta el 31 de agosto. Las instalaciones disponen de una consulta de enfermería y dos consultas de medicina. Además, se encuentran a aproximadamente 300 metros del centro de salud del Grau de Gandia, una distancia que puede recorrerse a pie en unos cuatro minutos. El centro de salud del Grau abre las 24 horas durante todo el año.

La conselleria recuerda que "en el caso de los consultorios auxiliares corresponde a los ayuntamientos ceder el espacio y encargarse del mantenimiento de las instalaciones. Por su parte, la Conselleria de Sanidad se encarga de aportar y organizar el personal sanitario necesario para prestar la atención, garantizar los circuitos asistenciales con criterios de calidad y seguridad".

Por otro lado, la Conselleria de Sanidad está trabajando para llevar a cabo la ampliación del centro de salud del Grau. "En este sentido, se está a la espera de una solución técnica del Ayuntamiento de Gandia para la adecuación del terreno propuesto por el propio consistorio", añadieron las mismas fuentes.

Horarios de los consultorios de playa

Los consultorios de playa permanecerán abiertos durante la campaña estival con los siguientes horarios:

Xeraco playa: de lunes a viernes, de 8 h a 15 horas.

Miramar playa: de lunes a viernes, de 8 h a 15 horas.

Daimús playa: de lunes a viernes, de 8 h a 15 horas.

Bellreguard playa: de lunes a viernes, de 12 h a 15 horas.

Piles playa: de lunes a viernes, de 8 h a 11 horas. El consultorio de Piles pueblo atenderá de lunes a viernes, de 11 a 15 horas.

Tavernes de la Valldigna playa: de lunes a viernes, de 8 h a 15 horas.

⁠Oliva playa: de lunes a viernes, de 8 h a 15 horas.

Las personas que requieran atención fuera de estos horarios podrán acudir a los centros de salud de referencia indicados para cada población. En el caso de Miramar, Daimús, Bellreguard y Piles será el centro de salud de Bellreguard.