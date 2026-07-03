La Federació de Falles de Gandia reanuda el proceso disciplinario tras el acercamiento entre Màrtirs y Grau y la retirada de denuncias

Las fallas Màrtirs y Grau de Gandia comienzan a acercar posturas tras varios días de tensión y el intercambio de comunicados entre ambas comisiones. La Federació de Falles de Gandia llegó incluso a plantear la posibilidad de que ninguna de las dos fallas participara en la Cavalcada del Ninot de verano, prevista para este sábado. Sin embargo, después de varias reuniones mantenidas a lo largo de la semana, ambas partes han logrado alcanzar un acuerdo.

Cabe recordar que el conflicto se agravó hace unos días, cuando la Federació de Falles reveló en una asamblea que el expediente disciplinario solicitado por la falla Màrtirs, en el que se denunciaban presuntos insultos y agresiones atribuidos a tres falleros del Grau durante la entrega de premios del 16 de marzo, quedaba temporalmente paralizado ante la intención de esta última comisión de emprender acciones por la vía judicial.

Tras este anuncio, Màrtirs también anunció su intención de acudir a los tribunales y rompió relaciones con la falla Grau. Desde entonces, la Federació de Falles ha tratado de reconducir la situación mediante diversas reuniones mantenidas a lo largo de esta semana con representantes de ambas comisiones.

La falla Màrtirs llegó a plantear la retirada de sus denuncias si el Grau hacía lo propio con las acusaciones dirigidas contra esta comisión. Precisamente, la falla Grau emitió ayer un comunicado en el que aseguraba que "la falla no ha abierto ningún procedimiento judicial contra ninguna otra falla ni contra ningún miembro de ninguna comisión fallera".

Rechazo a la violencia

Asimismo, la comisión hizo un llamamiento al conjunto del mundo fallero y expresó su "rechazo absoluto a cualquier tipo de violencia". "Nuestra comisión siempre ha manifestado y manifestará un rechazo firme e inequívoco a cualquier acto violento, sea de la naturaleza que sea. Los valores del respeto, la convivencia y el diálogo están por encima de todo", señalaba el escrito.

En la misma línea, el presidente de la comisión aclaró este viernes en una entrevista concedida a una emisora comarcal que la falla, como entidad, no había presentado ninguna denuncia y que, en caso de haberse producido, estas responderían a iniciativas particulares de algunos falleros y se tramitarían a título personal.

El comunicado también subrayaba que cualquier situación en la que puedan verse implicados miembros de la comisión "será tratada por los órganos competentes de la falla Grau y se resolverá de acuerdo con lo que establecen nuestros estatutos y la normativa interna vigente". En este sentido, la falla se ha desvinculado de los implicados y les ha abierto un expediente disciplinario interno.

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Por su parte, la Federació de Falles ha reactivado el procedimiento disciplinario que había quedado suspendido temporalmente y prevé resolverlo en los próximos días.