Gandia cede a la conselleria la Casa del Mar para descongestionar el centro de salud del Grau en verano

El Gobierno de Gandia ha puesto a disposición de la Conselleria de Sanidad unas dependencias municipales para descongestionar el centro de salud del Grau y reforzar la asistencia sanitaria durante los meses de verano.

La iniciativa surge después de la petición trasladada por los responsables del ambulatorio, que alertaron el consistorio de las dificultades derivadas del incremento de usuarios durante la temporada estival y de la falta de espacio suficiente para atender adecuadamente la población desplazada que cada año recibe la ciudad.

Ante esta situación, el gobierno municipal ha actuado con rapidez y ha cedido unas oficinas municipales, ubicadas en la Casa del Mar, para que durante los meses de julio y agosto se puedan prestar consultas específicas destinadas a atender tanto las personas desplazadas como los vecinos del Grau y la playa.

La presidenta de la Junta de Distrito del Grau, Elena Moncho, destacó que esta medida "evidencia, una vez más, la voluntad del ayuntamiento de estar junto a la ciudadanía y de ofrecer respuestas ágiles a los problemas reales de vecinos y visitantes".

Por su parte Gil añadió que la prioridad del Gobierno de Gandia continúa siendo mejorar la calidad de la asistencia sanitaria que reciben los ciudadanos, independientemente de que las competencias en materia sanitaria correspondan a la Generalitat. “Asumimos la solución ante la falta de avances por parte de la Generalitat”, afirmó.

El nuevo dispositivo asistencial, que empezó a funcionar el pasado 1 de julio, cuenta con dos médicos y una enfermera en horario de mañana, hasta las 15 horas. Esta medida permitirá descongestionar las instalaciones del centro de salud y mejorar la atención tanto en la población residente como las miles de personas que pasan el verano en la ciudad.

Por otra parte, recordó que en los últimos meses el gobierno local ha venido reclamando en la Generalitat que impulse la ampliación de este centro de salud. Desde el consistorio recuerdan que, a pesar de tratarse de una competencia autonómica "el ayuntamiento ha mantenido una actitud de colaboración permanente con el Departamento de Salud y ha trabajado activamente para facilitar soluciones que permiten mejorar la atención sanitaria en la ciudad".