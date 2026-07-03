La Policía Local de Gandia se refuerza con la incorporación de seis nuevos agentes

Gandia ha incorporado seis nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde, José Manuel Prieto durante el acto de presentación de los nuevos efectivos, celebrado en la plaza Major, donde ha sido acompañado por la concejala de Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, y el regidor de Gobierno Interior, Adrià Vila.

Los nuevos agentes ya se han incorporado al servicio con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad operativa del cuerpo. De estos cinco llegan mediante comisión de servicios para reforzar la temporada estival, mientras que un sexto se incorpora como funcionario de carrera a la plantilla municipal.

Durante su intervención el alcalde destacó que la seguridad constituye una de las principales prioridades del gobierno local y aseguró que Gandia es “una ciudad de orden”, motivo por el cual el Ejecutivo municipal ha realizado "un importante esfuerzo durante toda la legislatura para incrementar el número de efectivos y mejorar tanto sus condiciones de trabajo como los recursos materiales a su alcance".

En este sentido recordó que el ayuntamiento ha culminado varios procesos de promoción interna que hacía años que estaban pendientes, permitiendo reforzar la estructura de mando del cuerpo. Fruto de estas actuaciones, durante la presente legislatura se han incorporado y estabilizado cuatro nuevos inspectores y doce oficiales.

Así mismo, el alcalde destacó el dispositivo especial de seguridad desplegado en la arena de la playa durante la temporada alta, compuesto por trece efectivos —once agentes, un oficial y un inspector responsable— que trabajan de manera permanente en tareas de prevención, vigilancia y atención a residentes y visitantes.

Prieto aprovechó para recordar que, gracias a nuevos procesos de selección, está prevista la incorporación de 23 agentes más a la Policía Local. “Gandia reforzará todavía más sus efectivos de Policía Local. Vamos a tener progresivamente más agentes en la calle y mejores recursos para prestar un servicio cada vez más eficaz”, afirmó.

Los seis agentes presentados desarrollarán principalmente tareas relacionadas con la elaboración de atestados, la convivencia ciudadana y la seguridad viaria, aunque también participarán en el conjunto de actuaciones y servicios que requiere una ciudad como Gandia durante los meses de verano, cuando se registra una mayor afluencia de visitantes y turistas.

Este refuerzo de la plantilla se suma a la mejora continua de los medios materiales impulsada por el ayuntamiento. En este sentido, el consistorio ha destinado más de un millón de euros a la renovación de la flota policial, incorporando más de unos veinte nuevos vehículos para mejorar la capacidad de respuesta y las condiciones de trabajo de los agentes.

"Un parche" según el PP

Sobre este asunto se pronunció el concejal del PP Vicent Gregori. El edil comentó que este refuerzo "no resuelve el grave déficit de efectivos que sufre la Policía Local de Gandia". Gregori recordó que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Gandia contempla una plantilla de 157 plazas de Policía Local, mientras que actualmente solo están cubiertas 118. Con la incorporación de estos cinco efectivos, la plantilla alcanzará los 123 agentes, por lo que seguirán existiendo 34 plazas vacantes.

“Presentar cinco incorporaciones como si solucionaran el problema de seguridad de Gandia es vender un parche como si fuera una solución definitiva", explicó.