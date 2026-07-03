Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en ValenciaVideopodcast accidente metroOla calor Comunitat ValencianaEmpleo EdwardsCrimen AlicanteImserso Comunidad ValencianaTráfico Valencia hoy
instagramlinkedin

Potries seguirá presente en la carrera por la Capital Europea de la Cultura 2031 gracias a una alianza con Oviedo, Las Palmas y Cáceres

El municipio mantiene su proyección cultural mediante alianzas con tres de las ciudades finalistas y aspira a formar parte de la programación

El Ministerio de Cultura presenta en la localidad el Plan de Derechos Culturales

Presentación del plan de derechos culturales.

Presentación del plan de derechos culturales. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

Potries se despidió de su sueño de convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031 después de que el Comité de Expertos anunciara que Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo pasaban a la fase final. Sin embargo, este pequeño municipio de la Safor seguirá presente en la carrera.

La localidad ha sellado alianzas con Oviedo, Las Palmas y Cáceres, según anunció este jueves el alcalde, Sergi Vidal, durante la presentación del Plan de Derechos Culturales impulsado por el Ministerio de Cultura.

A lo largo del acto, la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak, mostró los principales ejes del plan y, a su vez, reivindicó el papel de pueblos como Potries como espacios donde las políticas culturales pueden generar cohesión, participación y transformación social.

Vidal agradece que el Gobierno de España escogiera este lugar, ya que, en sus palabras, "supone también un reconocimiento a la trayectoria cultural del municipio". En sus palabras, "durante años, Potries ha construido un modelo que conecta patrimonio, creación contemporánea, participación ciudadana y desarrollo local, por lo que ha demostrado que desde el medio rural también se pueden liderar proyectos innovadores y de gran impacto".

Por ello, para el alcalde de Potries, "es un orgullo que el municipio siga siendo un referente cultural para reflexionar sobre el derecho a la cultura e inspirar a otros pueblos para que también apuesten por ello".

Alianzas

Por otra parte, Vidal explicó que esta alianza permitirá mantener la reivindicación de los derechos culturales de los pueblos pequeños y de las personas que viven en ellos con el objetivo de reforzar la mirada sobre los entornos rurales dentro de las ciudades candidatas.

A su vez, estas conexiones con las finalistas también permitirán trabajar para que Potries forme parte de la programación cultural del año 2031.

Vidal explicó que la cuarta finalista, Granda, todavía no ha contactado con el municipio para colaborar, pero el consistorio busca mantener una propuesta con la candidata andaluza para estar presente en las cuatro ciudades.

Noticias relacionadas

"Potries no descansará hasta que Europa mire a sus territorios rurales con sinceridad y les otorgue lo que merecen", asegura el alcalde.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La película rodada en Tavernes de la Valldigna se estrena hoy en la gran pantalla
  2. Una histórica papelería del centro de Gandia baja la persiana tras casi un siglo de vida
  3. Gandia y Tarancón, una relación cimentada en el turismo: 'Parece que los madrileños lo acaparen todo, pero a los de Cuenca también nos gusta mucho esta playa
  4. La Justicia anula la condena de tres años y medio de cárcel por el 'caso Tele7' al exalcalde de Gandia Arturo Torró un año después de su muerte
  5. Adiós a las medusas en la playa: Investigadores del campus de Gandia de la UPV desarrollan una boya que las frena sin causarles daño
  6. El Ayuntamiento de Tavernes asegura que no hay carabelas portuguesas en sus playas
  7. Oliva prohíbe los conciertos en Duna Market tras las quejas vecinales por el ruido
  8. La cripta d’Ausiàs March convertida en piscina

Potries seguirá presente en la carrera por la Capital Europea de la Cultura 2031 gracias a una alianza con Oviedo, Las Palmas y Cáceres

Potries seguirá presente en la carrera por la Capital Europea de la Cultura 2031 gracias a una alianza con Oviedo, Las Palmas y Cáceres

El proceso extraordinario de regularización de migrantes se cierra en Gandia con 1.759 solicitudes

El proceso extraordinario de regularización de migrantes se cierra en Gandia con 1.759 solicitudes

Gandia cede a la conselleria la Casa del Mar para descongestionar el centro de salud del Grau en verano

Gandia cede a la conselleria la Casa del Mar para descongestionar el centro de salud del Grau en verano

Así será la nueva zona de ocio del parque Clot de la Mota en la playa de Gandia: con 'food-trucks' y apertura en octubre

Torró, Morant, Orengo y Prieto, una historia de ofensivas judiciales que no pasaron de la fase de instrucción

La Safor roza el pleno en la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género tras la incorporación de Simat de la Valldigna

La Safor roza el pleno en la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género tras la incorporación de Simat de la Valldigna

Rafa Botella, un tetrapléjico de Simat que plasma en un libro su lucha por vivir y el derecho a la eutanasia: “Solo quien está en la cama sabe lo que pesa su dolor”

Rafa Botella, un tetrapléjico de Simat que plasma en un libro su lucha por vivir y el derecho a la eutanasia: “Solo quien está en la cama sabe lo que pesa su dolor”

La falla Grau de Gandia niega haber llevado a Màrtirs a los tribunales

La falla Grau de Gandia niega haber llevado a Màrtirs a los tribunales
Tracking Pixel Contents