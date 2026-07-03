Potries seguirá presente en la carrera por la Capital Europea de la Cultura 2031 gracias a una alianza con Oviedo, Las Palmas y Cáceres

Potries se despidió de su sueño de convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031 después de que el Comité de Expertos anunciara que Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo pasaban a la fase final. Sin embargo, este pequeño municipio de la Safor seguirá presente en la carrera.

La localidad ha sellado alianzas con Oviedo, Las Palmas y Cáceres, según anunció este jueves el alcalde, Sergi Vidal, durante la presentación del Plan de Derechos Culturales impulsado por el Ministerio de Cultura.

A lo largo del acto, la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak, mostró los principales ejes del plan y, a su vez, reivindicó el papel de pueblos como Potries como espacios donde las políticas culturales pueden generar cohesión, participación y transformación social.

Vidal agradece que el Gobierno de España escogiera este lugar, ya que, en sus palabras, "supone también un reconocimiento a la trayectoria cultural del municipio". En sus palabras, "durante años, Potries ha construido un modelo que conecta patrimonio, creación contemporánea, participación ciudadana y desarrollo local, por lo que ha demostrado que desde el medio rural también se pueden liderar proyectos innovadores y de gran impacto".

Por ello, para el alcalde de Potries, "es un orgullo que el municipio siga siendo un referente cultural para reflexionar sobre el derecho a la cultura e inspirar a otros pueblos para que también apuesten por ello".

Alianzas

Por otra parte, Vidal explicó que esta alianza permitirá mantener la reivindicación de los derechos culturales de los pueblos pequeños y de las personas que viven en ellos con el objetivo de reforzar la mirada sobre los entornos rurales dentro de las ciudades candidatas.

A su vez, estas conexiones con las finalistas también permitirán trabajar para que Potries forme parte de la programación cultural del año 2031.

Vidal explicó que la cuarta finalista, Granda, todavía no ha contactado con el municipio para colaborar, pero el consistorio busca mantener una propuesta con la candidata andaluza para estar presente en las cuatro ciudades.

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"Potries no descansará hasta que Europa mire a sus territorios rurales con sinceridad y les otorgue lo que merecen", asegura el alcalde.