La Safor roza el pleno en la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género tras la incorporación de Simat de la Valldigna

La Safor se tiñe cada vez más de violeta. La comarca está a un paso de lograr que todos sus municipios formen parte de la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género impulsada por la Diputación de Valencia. La reciente incorporación de Simat de la Valldigna eleva a 30 los 31 ayuntamientos adheridos a esta iniciativa, lo que convierte a la Safor en una de las comarcas más implicadas en la lucha contra la violencia machista.

El único municipio que todavía no forma parte de la red es Castellonet de la Conquesta. No obstante, según fuentes de la Diputación, el consistorio ya ha mostrado interés por sumarse al proyecto, por lo que su adhesión podría materializarse próximamente y completar así el mapa violeta de la comarca. En el conjunto de la provincia de Valencia aún quedan 16 localidades por incorporarse.

A esta apuesta conjunta por la igualdad y la protección de las víctimas también se ha sumado la Mancomunitat de Municipis de la Safor, según se anunció hace unos días durante la XIII Asamblea de la Red contra la Violencia Machista de la Diputación de València. Con estas nuevas incorporaciones, la iniciativa reúne ya a 250 ayuntamientos, 15 mancomunidades y el Consorcio Pactem Nord, por lo que se alcanza el 97 % de la población valenciana.

Los ayuntamientos de Gandia, Tavernes de la Valldigna, Bellreguard y la Font d’en Carròs fueron miembros fundadores de esta plataforma de trabajo conjunto, al adherirse en noviembre de 2018, año de su creación. Desde entonces, el resto de municipios de la comarca se han incorporado de manera progresiva. Piles, por ejemplo, se sumó en mayo de 2019; Real de Gandia, Ador y Rafelcofer lo hicieron en junio de 2020 y l’Alqueria de la Comtessa, Alfauir, Xeraco, Vilallonga y Guardamar, en noviembre de ese mismo año.

Durante la asamblea también se dieron a conocer algunas de las iniciativas desarrolladas en los distintos municipios. Entre ellas destacó el proyecto de urbanismo feminista impulsado por Palma de Gandia, bajo el lema "El miedo no puede marcar el camino". La alcaldesa, Paula Femenía, explicó que la iniciativa persigue identificar los espacios inseguros y mal iluminados del municipio para diseñar “una ruta segura e igualitaria, porque las mujeres son especialmente vulnerables en determinados entornos”.

La alcaldesa de Palma de Gandia participó en una de las mesas de buenas prácticas. / Levante-EMV

Para ello, el ayuntamiento contó con la participación ciudadana, especialmente de mujeres, que señalaron los puntos en los que no se sienten seguras. “Han identificado los lugares críticos para que podamos mejorarlos, iluminarlos y construir esa ruta segura para todas y todos”, señaló Femenía, quien recordó además que “un 10 % de las mujeres ha sufrido algún tipo de intimidación por cuestión de género, una preocupación que afecta a todas las generaciones”.

Avance continuo y más recursos

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, coincidieron en destacar la apuesta de la institución por las políticas de igualdad. Mompó subrayó que “unas políticas eficaces en materia de igualdad evitan miedo, silencios, sufrimiento y violencia”.

Por su parte, Enguix puso el acento en la colaboración entre administraciones para seguir avanzando. “La Red no ha dejado de crecer desde su creación. Comenzamos en 2018 con 49 municipios fundadores y hoy contamos con 250 ayuntamientos y 15 mancomunidades, muy cerca del cien por cien de la provincia al que aspiramos. Las sinergias y el intercambio de experiencias demuestran la unidad de las entidades que forman parte de esta estructura de trabajo”, afirmó.

La vicepresidenta señaló además que integrarse en la Red implica “asumir una responsabilidad en materia de prevención, detección y actuación local frente a la manifestación más cruel de la desigualdad entre hombres y mujeres y la vulneración de derechos humanos que supone la violencia contra la mujer”.

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En la misma línea, Mompó recordó el papel esencial de los consistorios: “Los ayuntamientos somos la primera puerta a la que llaman quienes necesitan ayuda y quienes convertimos las grandes leyes en respuestas concretas para la ciudadanía”.