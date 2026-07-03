Así será la nueva zona de gastronómica y de ocio del parque Clot de la Mota en la playa de Gandia
El ayuntamiento adjudica la antigua parcela de Gandilandia a la única empresa que se ha presentado
La adjudicataria debe acondicionar el recinto y no cree que pueda abrirlo hasta octubre
La empresa dará empleo como mínimo a 30 trabajadores y ha empezado la selección del personal
El Ayuntamiento de Gandia, a través de la Concejalía de Turismo, adjudicó este jueves la instalación y explotación de un mercado gastronómico y de ocio sobre el solar de la calle Navegant, número 16, junto al parque Clot de la Mota. Como ya informó este periódico, en esta parcela, que antiguamente ocupaba el parque de atracciones Gandilandia, el gobierno local impulsa un espacio para dinamizar el turismo, y que estará abierto todo el año.
Para ello se realizó una convocatoria pública con un detallado pliego de condiciones, puesto que no solo se concede el espacio, sino que se establece la obligación de presentar una programación cultural y de ocio complementaria a la zona de "food trucks", y con carácter estable para cada periodo de apertura. La duración del contrato es de un año, prorrogable.
La única empresa que se ha presentado es Dant 2023, con sede en Oliva, y con experiencia en recintos similares. Su gerente, Néstor Sánchez, explica que están "muy ilusionados" con este proyecto, que han preparado a conciencia. El nombre todavía no está claro, aunque lo más probable es que sea el de Street Market y vaya cambiando según la temporada, puesto que en verano será un Summer Market enfocado a la gastronomía y el ocio, pero el resto del año cambiará ligeramente para introducir, por ejemplo, mercados medievales o navideños.
El Street Market tendrá cinco zonas diferenciadas. Habrá una zona central con barra y mesas para cenar, con iluminación cálida y un ambiente acogedor. La zona de "food trucks" será como u paseo, con variedad gastronómica. Otro espacio será para juegos infantiles, con suelo acolchado y medidas de seguridad. Al lado habrá jardines con ambiente relajado y decoración natural. Otra zona será la de conciertos y "chill out", con escenario, pufs y sofás. Y otro lugar para almacén, camerinos y servicio para la plantilla.
Apertura en octubre
Ahora bien, aunque a los promotores les gustaría abrirlo lo antes posible, no creen que puedan hacerlo hasta octubre. Antes deben acometer obras para acondicionar el recinto, que correrán a cargo de la empresa. "Esto estaba casi abandonado y hay mucho trabajo previo que hacer, arreglar el pavimento, habilitar puntos de agua y de luz, instalar cableado, tapar una piscina, labores de jardinería...", comenta Néstor Sánchez, en un rápido repaso.
Pese a ello, Sánchez señala que en la empresa están "contentos porque es un proyecto ambicioso y estamos convencidos de que en esta zona de la playa de Gandia funcionará".
De forma paralela la empresa ha empezado con la selección de personal. Calculan que necesitarán entre 30 y 40 trabajadores. Aunque ya tienen al grueso de la plantilla conformada, también quieren contar con gente que resida en Gandia o alrededores.
En el mismo paquete también se contempla el quiosco-bar cercano, situado en la Plaça de l’Aigua. Es probable que este, por sus características, pueda abrir antes, pero primero la empresa debe consultar al ayuntamiento, puesto que no les gustaría que el tiempo de la concesión empezara a contar desde la apertura del quiosco, sin estar el resto del recinto operativo. Aquí la idea sería ofrecer bebidas y almuerzos.
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