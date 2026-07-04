Barx estrena un dron con IA para emitir avisos, prevenir fuegos y buscar a personas desaparecidas

La Policía Local de Barx, que se constituyó hace solo un año, ya cuenta con un dron de última generación. Ha sido adquirido por el ayuntamiento, con una subvención de la Diputación, por 10.000 euros, un precio que contempla también la formación de los tres agentes del cuerpo. El dron fue presentado este viernes a mediodía con una exhibición en el ayuntamiento abierta al público en general a la que asistieron la alcaldesa, Esther Vidal, miembros de la corporación local, agentes de la Policía Local de Barx, Simat y Benifairó de la Valldigna, agentes medioambientales, vecinos de la localidad y responsables de la empresa suministradora del aparato.

Este aparato puede ayudar en múltiples misiones. Por las características del municipio, con mucha masa forestal, la primera utilidad que viene a la cabeza es la prevención de incendios forestales. El dron dispone de cámaras térmicas y permite compartir cualquier localización a otros efectivos de Emergencias, con un simple mensaje de Whats App, o de correo electrónico.

Pero también puede localizar a senderistas extraviados en la montaña. Incorpora megafonía e iluminación, así que puede ayudar en estas circunstancias, de día o de noche. El aparato llega también para ayudar en sus misiones de patrullaje. Podría detectar, por ejemplo, una plantación de marihuana. Lo utilizan otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Consorcio Provincial de Bomberos.

Tiene zoom de 112 aumentos y gran angular, entre otros. La exhibición incorporó una pantalla para que el público pudiera ir viendo las imágenes que captaba el dron. Entre los asistentes se hizo un "oohh" generalizado cuando se pudieron ver las antenas del macizo del Mondúver casi como si estuvieran al lado. Y es que el dron tiene una resolución de 4K capaz de grabar incluso las matrículas de los vehículos con una definición precisa.

La alcaldesa con agentes y responsable de la empresa suministradora. / J.C.

Lo novedoso es que incorpora Inteligencia Artificial. Esto le permite contar y localizar personas, vehículos o embarcaciones. "Es una tecnología reciente que habría sido muy eficaz si la hubierámos tenido en la dana de 2024", señala Juan Manuel Gil, responsable del área de Formación de Eagle Dron, la empresa que lo ha suministrado.

Acorde con la normativa europea, no puede volar a más de 120 metros sobre el terreno. Además, durante el vuelo el dron puede avanzar en función de la orografía existente, y también permite marcar el nombre las calles y los caminos mientras está en marcha.

El dron está rotulado con el escudo de la Policía Local de Barx. / J.C.

Otra curiosidad es que tiene un protocolo de "vuelta a casa"; si le queda poca batería, dejará de obedecer las ordenes del piloto y usará la energía que tenga para regresar a su punto de partida de manera automática. En definitiva, un portento tecnológico, a pesar de su pequeño tamaño, que ayudará en la seguridad ciudadana y en las emergencias en Barx.

La alcaldesa, Esther Vidal, se mostraba satisfecha con la inversión: "Seguimos dotando de medios a la Policía Local para que puedan trabajar mejor". Municipios como Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna también tienen drones para sus Policías Locales, pero lo significativo es que un pueblo pequeño como Barx también apueste por ello, al ser conscientes sus responsables de las características del término municipal.