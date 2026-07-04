Bellreguard cierra su piscina municipal por motivos higiénicos y sanitarios en plena ola de calor

El Ayuntamiento de Bellreguard ha anunciado el cierre temporal de la piscina municipal tras registrarse un incidente que obliga a activar un protocolo completo de limpieza y desinfección para garantizar la seguridad y la salud de los usuarios. El cierre coincide con un fin de semana de altas temperaturas, por lo que los vecinos y vecinas deberán buscar otras alternativas para combatir el calor.

No es el primer municipio que se ve obligado a cerrar sus instalaciones por actos incívicos, ya que Villalonga ya clausuró su piscina hace unos días al detectar restos fecales.

Según ha informado el consistorio, la instalación permanecerá cerrada hasta que finalicen todas las tareas necesarias y pueda reabrirse con todas las garantías sanitarias. El comunicado señala que este tipo de situaciones, provocadas por comportamientos incívicos, afectan al conjunto de la ciudadanía y obligan a cerrar un servicio público.

El ayuntamiento ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas y ha agradecido la comprensión de los vecinos, al tiempo que aseguran que informarán de inmediato cuando la piscina vuelva a estar operativa.

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Las autoridades municipales han aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento al civismo y al respeto por las instalaciones públicas y, a su vez, han recordado que el buen uso de estos espacios es fundamental para evitar perjuicios al resto de usuarios y garantizar el correcto funcionamiento.