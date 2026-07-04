El calor obliga a recortar la distancia de la primera prueba del Circuit de Curses Safor-Valldigna en Xeresa

El Circuit de Curses Caixa Popular Safor-Valldigna arranca hoy su novena edición. Durante los próximos meses, centenares de personas recorrerán las calles de distintos municipios de la comarca para participar y disfrutar de las 18 pruebas populares que integran esta consolidada competición deportiva.

La localidad de Xeresa será la encargada de dar el pistoletazo de salida esta tarde a la primera carrera del calendario. No obstante, el Club Atletisme Xeresa ha informado a través de sus canales oficiales de una modificación del recorrido previsto inicialmente, como consecuencia de la ola de calor y las elevadas temperaturas que se están registrando durante la jornada tanto en la Safor como en el conjunto del territorio valenciano.

En concreto, la organización ha decidido reducir la distancia de la prueba, que pasará de los nueve kilómetros previstos a un total de 7,64 kilómetros. La medida responde a la activación de la alerta amarilla por altas temperaturas y tiene como principal objetivo garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas participantes.

Desde el Club Atletisme Xeresa explican que la decisión se ha adoptado “priorizando la salud y el bienestar de los corredores y corredoras, manteniendo la esencia de la prueba y garantizando su desarrollo en las mejores condiciones posibles”. Asimismo, destacan que esta modificación permitirá que la carrera pueda celebrarse con normalidad y con las máximas garantías para deportistas y organización.

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Por último, la entidad ha agradecido la comprensión y colaboración de los participantes ante este cambio de última hora y ha insistido en la importancia de extremar las precauciones frente al calor, por lo que recomiendan una correcta hidratación y la adopción de medidas de protección para hacer frente a las altas temperaturas previstas durante la jornada.