El calor obliga a recortar la distancia de la primera prueba del Circuit de Curses Safor-Valldigna en Xeresa
La primera prueba se reduce cerca de 1,5 kilómetros para garantizar la seguridad de los participantes
El Circuit de Curses Caixa Popular Safor-Valldigna arranca hoy su novena edición. Durante los próximos meses, centenares de personas recorrerán las calles de distintos municipios de la comarca para participar y disfrutar de las 18 pruebas populares que integran esta consolidada competición deportiva.
La localidad de Xeresa será la encargada de dar el pistoletazo de salida esta tarde a la primera carrera del calendario. No obstante, el Club Atletisme Xeresa ha informado a través de sus canales oficiales de una modificación del recorrido previsto inicialmente, como consecuencia de la ola de calor y las elevadas temperaturas que se están registrando durante la jornada tanto en la Safor como en el conjunto del territorio valenciano.
En concreto, la organización ha decidido reducir la distancia de la prueba, que pasará de los nueve kilómetros previstos a un total de 7,64 kilómetros. La medida responde a la activación de la alerta amarilla por altas temperaturas y tiene como principal objetivo garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas participantes.
Desde el Club Atletisme Xeresa explican que la decisión se ha adoptado “priorizando la salud y el bienestar de los corredores y corredoras, manteniendo la esencia de la prueba y garantizando su desarrollo en las mejores condiciones posibles”. Asimismo, destacan que esta modificación permitirá que la carrera pueda celebrarse con normalidad y con las máximas garantías para deportistas y organización.
Por último, la entidad ha agradecido la comprensión y colaboración de los participantes ante este cambio de última hora y ha insistido en la importancia de extremar las precauciones frente al calor, por lo que recomiendan una correcta hidratación y la adopción de medidas de protección para hacer frente a las altas temperaturas previstas durante la jornada.
- La película rodada en Tavernes de la Valldigna se estrena hoy en la gran pantalla
- Gandia y Tarancón, una relación cimentada en el turismo: 'Parece que los madrileños lo acaparen todo, pero a los de Cuenca también nos gusta mucho esta playa
- La Justicia anula la condena de tres años y medio de cárcel por el 'caso Tele7' al exalcalde de Gandia Arturo Torró un año después de su muerte
- El Ayuntamiento de Tavernes asegura que no hay carabelas portuguesas en sus playas
- Una histórica papelería del centro de Gandia baja la persiana tras casi un siglo de vida
- Así será la nueva zona de ocio del parque Clot de la Mota en la playa de Gandia: con 'food-trucks' y apertura en octubre
- Oliva prohíbe los conciertos en Duna Market tras las quejas vecinales por el ruido
- La cripta d’Ausiàs March convertida en piscina