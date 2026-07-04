El PSPV denuncia que el 85 % de las inversiones previstas por el Consell para 2025 en la Safor sigue sin ejecutarse

El proyecto de presupuestos que ha presentado la Generalitat Valenciana, y cuyo plazo para presentar enmiendas finalizó el 29 de junio, destina cerca de 4,6 millones de euros para la comarca de la Safor. De esta cantidad, y como denuncian desde el PSPV, 2,6 millones de euros están destinados a la ciudad de Gandia, gran parte de los cuales se centrarán en la construcción del Gandia Arena y las obras de restauración de la Colegiata de Gandia. En este sentido, el grupo socialista lamenta que solo dos millones de euros se destinarán a cubrir las necesidades del resto de la comarca.

Tras analizar las cuentas autonómicas, la diputada socialista Romina del Rey y el secretario general del PSPV de la Safor-Valldigna, Voro Femenia, lamentan que "estos presupuestos demuestran el poco interés por los servicios públicos del Partido Popular de Pérez Llorca y el escaso interés por las necesidades de las vecinas y vecinos de nuestra comarca".

Lamentan que, una vez más, no exista ninguna referencia a los centros de día o residencias "tan necesarios", que estaban proyectados en Tavernes de la Valldigna, Oliva o Potries. Precisamente, estas localidades han acogido recientemente movilizaciones y recogida de firmas para reclamar su puesta en marcha, ya que estos proyectos fueron incluidos en el Pla Convivint del Consell en 2021 y posteriormente descartados por el actual gobierno valenciano.

Los socialistas, por su parte, denuncian que "tampoco existe ninguna referencia a infraestructuras sociosanitarias por parte del Consell, mientras más de 6.500 personas mayores de la Safor-Valldigna permanecen en listas de espera". En sus palabras, "la única explicación posible es un deterioro del sistema público frente a la apuesta de la derecha por la privatización de los servicios. Esto supondría no poder garantizar la calidad de los servicios y, lo que es aún más grave, una desigualdad en el acceso a las residencias. El acceso a un servicio social no puede depender de la cuenta bancaria de ninguna persona".

Educación

El PSPV-PSOE también ha criticado la escasa inversión prevista en materia educativa. De hecho, las únicas partidas contempladas en los presupuestos autonómicos ascienden a 100.000 euros para el IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna, que necesita una reforma integral casi seis décadas después de su construcción, y otros 100.000 euros destinados al futuro Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Gandia.

Los socialistas lamentan que el Consell no haya incrementado la inversión educativa pese a las recientes movilizaciones y a las demandas planteadas desde la comarca. En este sentido, recuerdan las más de cinco semanas de protestas protagonizadas por docentes y familias, así como las reivindicaciones trasladadas a la Conselleria de Educación por distintos ayuntamientos y por el propio tejido empresarial, que reclama más profesionales cualificados a través de la Formación Profesional.

"Después de todas las reivindicaciones vividas durante más de cinco semanas por docentes y familias, después de todas las necesidades trasladadas a la Conselleria de Educación por distintas alcaldías de nuestra comarca y después de que el tejido empresarial haya transmitido al Consell la necesidad de profesionales de distintos sectores que podrían formarse mediante la Formación Profesional, ver estas partidas presupuestarias en el Plan Edificant resulta tan indignante como preocupante. Este Consell no escucha ni cree en la educación pública", denuncian desde el PSPV-PSOE.

Sobre la CV-60

"Los socialistas no podemos compartir algunos anuncios recientes realizados por el vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente como 'un primer paso hacia el desdoblamiento' ni considerarlos un avance. La realidad es otra: todas las partidas presupuestarias presentadas por el propio Consell hablan de 'redacción de proyecto' y las cantidades reservadas así lo reflejan", afirman. A su vez, señalan que "en el año 2025, de casi un millón de euros destinados a los distintos tramos de la CV-60, solo se ejecutaron poco más de 220.000 euros (25,6 %), con obras que poco tenían que ver con el desdoblamiento y que no favorecen directamente a la Safor-Valldigna".

Noticias relacionadas

Tras el análisis, insisten en que "un indicador de la mala gestión de los últimos tres años es la baja ejecución de las inversiones planificadas y aprobadas en los presupuestos de años anteriores. En la comarca quedaron sin ejecutar 1,7 millones de euros correspondientes a los presupuestos de 2025". Añaden: "En otras palabras, de los 2 millones de euros previstos para 2026 para las necesidades comarcales, el Consell debe en realidad a esta comarca 1,7 millones del año 2025. Por tanto, los datos no son positivos".