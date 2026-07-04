Sin rastro de tortugas autóctonas en el Ullal de la Fontarda entre Simat y Benifairó de la Valldigna: Retiran trece especies invasoras

El paraje natural del Ullal de la Fontarda, situado entre los términos municipales de Benifairó y Simat de la Valldigna, abarca cerca de 90.000 metros cuadrados y se ha consolidado como un importante refugio de biodiversidad, ya que alberga anfibios de especial interés y decenas de especies de aves.

Por este motivo, asociaciones como Valldigna Verda y Acció Ecologista-Agró desarrollan distintos proyectos en la zona con el objetivo de catalogar y estudiar la fauna y la flora que habita en este espacio natural. Precisamente, esta última entidad ha realizado, en el marco del Proyecto Emys, el primer estudio anual sobre las poblaciones de tortugas en el Ullal de la Fontarda.

Los resultados no han permitido detectar ejemplares de tortugas autóctonas, aunque sí se localizaron 13 tortugas de Florida —nueve machos y cuatro hembras—, una especie invasora. Todos los ejemplares fueron retirados del medio natural y trasladados al Centro de Recuperación de Fauna La Granja, en El Saler, según la normativa vigente.

Estado de conservación

La campaña, desarrollada entre el 6 y el 18 de junio, ha contado con la participación de voluntarios de Acció Ecologista-Agró, con el apoyo de la Generalitat Valenciana y Caixa Popular, así como con la colaboración de miembros de Valldigna Verda. El estudio, realizado por un grupo reducido y a puerta cerrada, tiene como finalidad conocer el estado de conservación de las poblaciones de tortugas autóctonas en las masas de agua dulce valencianas.

Durante seis jornadas de trabajo, los participantes llevaron a cabo el seguimiento y censo de las tortugas presentes en el enclave. La campaña comenzó el 4 de junio con la instalación de dos trampas flotantes con cebo en el ullal. Posteriormente, las revisiones se realizaron los días 6, 9, 11, 14, 16 y 18 de junio, fecha en la que concluyó el estudio con la retirada de las trampas.

Algunas de las tortugas Florida capturadas. / Levante-EMV

Aunque los resultados no han sido los esperados, Acció Ecologista-Agró ha valorado positivamente esta nueva colaboración con Valldigna Verda y ha destacado el compromiso de las personas voluntarias con la conservación de las especies autóctonas.

El Ullal de la Fontarda constituye un enclave de gran valor paisajístico y ecológico situado entre Benifairó y Simat de la Valldigna. Se trata de una depresión o manantial de origen artificial surgido tras el cese de la actividad de una cantera que, durante la década de los ochenta, extraía tierra para su comercialización.

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Con el paso del tiempo, el espacio se ha renaturalizado hasta convertirse en un auténtico refugio para la fauna. En él habitan hasta cinco especies diferentes de anfibios, entre las que destaca el sapo cavador, además de numerosas aves. Asimismo, los vecinos y vecinas de la zona han observado la presencia de tortugas en los últimos años en este ullal, alimentado por aguas subterráneas y superficiales que desaparecen con la llegada del verano.